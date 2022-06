Devers les vuit manco quart del capvespre arribava aquest dissabte l’anyell, belant, des del lloc de sa Muntanyeta a la posada del caixer pagès de Tramuntana, Jesús Bosch Pons, pare de Sam Bosch Tejada, s’homo des be (26).

Ciutadella en massa, com era d’esperar, va acudir puntual, abans de les vuit trenta, a les portes de la cotxeria del carrer sa Cova de ses Àmfores nombre 20, per poder reviure tota l’emoció d’aquest preludi de Sant Joan. Aquest diumengei, per a s’homo des be, serà el compliment de la tanda més polida, tal com ell mateix ha manifestat.

Amb l’anyell damunt les espatlles, té previstes, acompanyat per la Junta de Caixers, el fabioler, i el descarregador, el germà de son pare i el seu padrí, José Luis Bosch, fins a 114 visites i dos tocs de dol, que es faran per tot el centre antic de Ciutadella.

Estampa blanca de fons

El be, ben net i aclarit des de diumenge passat, amb la llana voluminosa esclarida, tal com mana la tradició, tornava a ser aquest dissabte el centre de les mirades, dalt una tarima i entre l’alegria coneguda d’un Dissabte des Be. Com si mai hagués existit aquest lapsus de dos anys sense aquestes festes, o en tot cas, hagués servit per reforçar més encara l’esperit més autèntic de Sant Joan.

Gent de totes les edats, petits i grans, compartien i revivien l’emoció més genuïna, des de la certesa «que aquest any, Sant Joan no ens el prendran»; omplint els carrers, amb taules i cadires defora, un any més, com sempre per Sant Joan; rendida Ciutadella a la seva tradició.

En Sam Bosch i la seva família van acollir amb menjar i beguda les visites del vespre, íntims, sobretot, i entre les quals destacà la dels membres de la Junta de Caixers. El caixer senyor, Borja Saura García, el caixer capellà, Antoni Marquès Fullana, el caixer casat, Joan Moll Capella, el caixer fadrí, José Benejam Biescas, i el caixer pagès des Migjorn, Siscu Capó Ramón, van fer la seva compareixença, molt esperada.

Amb el be com estampa de fons, un exemplar de 35 quilos, amb cara guapa, llana a la monya i banyes ben simètriques, que demà vestiran amb flocs de colors i a qui posaran la creu, es celebrava una de les nits més esperades de Ciutadella.

Enmig de la festa, Sam Bosch, s’homo des be, esperava expectant l’hora, de bon matí, que el fabioler li pintaria les creus de Sant Joan als peus, i amb la resta de la comitiva es dirigiria, per fer el Primer Toc, a Can Simó, residència del caixer senyor. Serà on comencin les nombroses visites d’aquest Diumenge des Be.