Els actes de cloenda de l’Escola d’Art de Menorca, dins el marc de les jornades de portes obertes del centre, han ofert una mostra al públic dels treballs que els alumnes han realitzat durant aquest curs. Més de 100 obres que expliquen la feina que han fet tant els cursos de Batxillerat d’Art, en les assignatures, pràctiques sobretot, de dibuix, volum o fotografia, com els que formen part dels Cicles Formatius d’Art Plàstiques i Disseny, en procediments de joieria artística, disseny per ordinador o en producte gràfic imprès. Obres de collage, oli o aquarel·la, o de la part de volum, amb escultura, també molt representativa a la mostra, amb figures de fang, guix o fil de ferro. I inclou alguns materials commemoratius de dates assenyalades, com el Dia de la Dona o que tenen missatges dirigits en contra de la violència de gènere, entre altres temàtiques treballades durant el curs.

Aquesta jornada es va viure en caire festiu el centre de l’Avinguda Josep Maria Quadrado de Maó, i va servir també per fer el lliurament d’orles als alumnes que han acabat el segon curs de Batxillerat i Cicles Formatius. Més tard, va acabar amb un sopar de germanor entre l’alumnat, els professors i les famílies al pati de l’escola. Aquest any també es va voler convidar a l’exalumnat de les dues darreres promocions, ja que els dos anteriors cursos aquesta jornada de cloenda va estar afectada par la situació sanitària viscuda amb la covid, i sense possibilitat de celebrar-se. Premis La festa de cloenda va acollir igualment l’acte d’entrega dels premis dels diferents concursos en els quals han participat aquest curs els alumnes de l’Escola d’Art de Menorca. En aquest sentit, destaca la participació a «Sonart», que va comptar amb el suport, entre d’altres, de l’Ajuntament de Maó. Set alumnes de l’Escola d’Arts de Menorca van participar pintant en directe durant aquest esdeveniment musical celebrat la primavera passada i al so de la música de jazz que es tocava. Els premis pels alumnes guanyadors han estat vals de regal de material artístic ofert per «Argos», establiment de venda de material de Belles Arts de Maó. Neus Vidal, secretària i professora de l’Escola d’Art de Menorca, explica que aquesta jornada de final de curs és una oportunitat no només de reconèixer la tasca d’alumnat i dels professors, sinó que serveix perquè les famílies coneguin el centre d’una manera més directa o participativa. També és una manera que les persones interessades a cursar aquest tipus de Batxillerat o Cicles Formatius de grau mitjà coneguin el centre i les assignatures que s’imparteixen. Conscients que l’ambient que es viu i la feina que s’hi fa és la millor promoció de l’escola.