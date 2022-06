S'ha fet esperar, però ja ha arribat. El primer toc de tambor i fabiol del Diumenge des Be de 2022 ha encetat de manera oficial les festes de Sant Joan de Ciutadella. Un primer toc molt esperat, després que la pandèmia impedís la celebració de les festes durant dos anys.

Amb puntualitat, a les 9, el fabioler, Sebastià Salort, un altre dels protagonistes de les festes d'enguany que torna a la colcada després de cinc anys, ha començat a entonar les notes del toc de fabiol. Tot d'una, la gernació que ho seguia expectant des de defora de la casa senyorial de Can Simó, al carrer de Santa Clara, ha esclatat d'alegria i d'emoció. Ha estat el primer toc de fabiol oficial després de dos anys de no poder sentir-se.

A Can Simó hi havia tota la junta de caixers del bienni, encapçalada pel caixer senyor, i amb el caixer capellà Antoni Fullana; el caixer casat, Joan Moll Capella; el caixer fadrí, José Benejam Biescas; el caixer pagès des Migjorn, Siscu Capó Ramón i el de Tramuntana, Jesús Bosch Pons. I també, un altre dels protagonistes de la jornada, Sam Bosch Tejada, fill del caixer pagès de Tramuntana, el jove que enguany és s'homo des be. Damunt les seves espatlles, un preciós anyell de 35 quilos.

Després d'una llarga nit en la que molts han vetllat el be al carrer Cova de Ses Àmfores, a primera hora del matí el fabioler ha pintat a s'homo des be les creus de Sant Joan als peus. Després, amb la resta de la comitiva s'han dirigit a a residència del caixer senyor, al carrer de Santa Clara, ja amb molta gent esperant a l'exterior. I és que, com ja es va comprovar la nit anterior, hi ha moltes ganes de festa de nou a Ciutadella, ara sense restriccions per la pandèmia. Les portes de Can Simó s'han obert a les 8 del matí.

Així, la comitiva fa enguany 114 visites i 2 tocs de dol. Les primeres aturades són a Can Saura, on són rebuts per la corporació municipal; i Cal Bisbe, amb l'administrador diocesà, Gerard Villalonga, al capdavant.