Eren les 00.35 hores de la nit quan s’homo des be, Sam Bosch, i el seu ajudant, José Luis Bosch, alçaven al cel de Ciutadella l’anyell que, des de primera hora del matí, els havia acompanyat en aquesta intensa travessia per tota la ciutat. Era un moment molt especial, on celebraven amb entusiasme la culminació exitosa d’aquest repte, que havien començat a preparar mesos enrere.

La comitiva va completar amb molta puntualitat el recorregut durant el matí, però el capvespre el ritme es va alentir fins acumular un retard de més d’una hora i mitja. L’arribada al domicili del caixer casat, situat en el nombre 92 del carrer de Sant Antoni Maria Claret, estava prevista a les 22.45 hores, però no es va complir. La gent que presenciava l’escena des de baix reclamà la presència dels protagonistes al balcó. Va ser així que anaren apareixent tots, enmig d’aplaudiments i felicitacions, des dels caixers pagesos al propi caixer casat, passant pel fadrí, el senyor o sa capellana. Bandera enlaire Sílvia Allès Kegler, la dona del caixer casat, va rebre la bandera de mans del seu portador, José Benejam. Davant la multitud que seguia l’acte des del carrer, onejà la tela rogenca provocant una gran ovació. Ara, és Allès l’encarregada de custodiar l’estendard i cada dia el penjarà a la façana de casa quan surti el sol, i la retirarà quan es pongui. Açò serà fins dia 23 capvespre quan, una vegada iniciat el replec i el caixer senyor ho hagi autoritzat, despenjarà la bandera per entregar-la al caixer fadrí. Ara, tota Ciutadella espera amb anhel que passin els tres pròxims dies i que arribi ja dijous, el Dissabte de Sant Joan.