A Ciutadella, el dia dels festers (22 de juny) hi haurà un total de catorze punts d’animació. Concretament, s’han organitzat sis festers, cinc concerts o ballades i quatre festes de carrer, que serviran per a crear un gran ambient, amb música, ballades i les espurnes de les flames que, per fi, encendran l’entusiasme santjoaner.

El nombre de festers serà inferior al 2019, quan n’hi va haver vuit. Són menys les entitats, bars o col·lectius els que es decideixen a demanar permís per encendre el foc de Sant Joan, però a canvi, sí s’animen a organitzar festes de carrer i actuacions musicals. Per a tots els gustos El foc cremarà davant Calós, al Cercle Artístic, als carrers Sant Antoni Maria Claret (bars Niki’s i Bananas) i General Morera, a les portes de la parròquia de Sant Rafel i a la placeta del bar s’Oficina. Llocs on, a més, es podran presenciar actuacions musicals variades, des de Blue Jeans o Mud Rock, fins a Joana Pons i ses Guitarres, passant per Bep Marquès, Dos Sipiots o les veus i guitarres del grup Feim Poble, que acostuma a recórrer també els carrers de Ciutadella. A més, a Calós es faran les ja tradicionals paelles. Els Antics Alumnes Salesians han previst repartir més de 400 racions. Però encara hi haurà més música, i també balls. Al Mercat des Peix, a ca n’Ulisses organitzen un concert amb Jukebox Band, al Casino 17 de Gener aposten per Cris Juanico, i a la plaça d’Artrutx actuarà José Luis Linares amb el seu Fusiona2. També Pep Gener serà protagonista en el preludi dels dies grans de la festa. En aquest cas, acompanyarà als vesins del carrer de Sant Cristòfol. Tampoc no poden faltar les ballades populars. Serà de la mà dels grups folklòrics Es Born, davant el Cercle Artístic, d’Arrels de Sant Joan a Ses Voltes, i de l’agrupació Tramuntana a la plaça Nova. Es preveu que els festers comencin a cremar a les 21 hores, i que paral·lelament vagin començant les actuacions. En casos com la parròquia de Sant Francesc, el concert de Joana Pons està previst per a les 21.30 hores, i la de Dos Sipiots, una estona més tard, a les 23 hores. Aquests són els festers Calós . Actuació de Blue Jeans

