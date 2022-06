No va ser un dilluns qualsevol aquest passat per a Sam Bosch Tejada, s’homo des be. Tot just feia 24 hores que aquest ciutadellenc de 26 anys havia completat unes 16 hores ininterrompudes amb un anyell de 35 quilos a les seves espatlles, complint amb fins a 116 visites i sempre amb un somriure inalterable, d’orella a orella, durant tot el Diumenge des Be. Ahir es va despertar més tard del normal, devers les nou del matí, després d’arribar a les 2.15 hores de la matinada a ca seva. I després d’atendre les desenes de missatges, whatsapps i telefonades, va anar a sa Muntanyeta a aclarir quatre coses; i a ferrar els cavalls que traurà a les tres tandes en què Bosch sortirà enguany. I poc més, prenent-se la llicència de viure un dia després un poc més relaxat. «Va ser més bo de dur del previst i va sortir tot com ho havia somiat o fins i tot millor», assenyalava.

Diumenge, només després de dinar a cal caixer pagès de migjorn, Siscu Capó, admet que va tenir uns moments de certa debilitat «tot i que va durar-me poc, tot just un parell de visites. Les ganes i les cares de la gent podien amb tot, perquè després ja va ser com si res», recorda el missatge de sa Muntanyeta, ahir l’home més cercat i anomenat de Ciutadella, sent el primer homo des be després de la pandèmia, un fet que preocupava, en part, per l’ànsia de festa de la gent.

«La gent va estar de ‘10’, tothom. En cap moment vaig notar cap estirada ni mala fe i sí moltes ganes de tocar-lo. Més exaltat tothom? No, més emocionats sí; entraves a moltes cases i la gent major et feia escarrufar la pell. I els petits, que molts no ho havien vist encara, impactava», explica aquest ex caixer fadrí del 2014-15. «No va ser el mateix diumenge que aquell bienni i no canviaria per res les dues figures, malgrat que per jo el protagonista és l’anyell i no jo».

Molta va ser la gent ahir que va dir-li a Sam Bosch del seu somriure durant tota la jornada dominical. «Em sortia, no n’era conscient. Veure la felicitat i la bulla de la gent em duien a expressar-ho amb aquesta cara. Vaig xalar de valent i repetiria, però no ho faria, perquè un altre pogués viure-ho com jo ho he pogut fer». I és que Sam Bosch, també va ser fillet en el seu dia. «Em recordaven a jo, corregudes darrere s’homo des be. Entenc qualque empenta, Sant Joan és açò».

Bosch, en referència al retard i al gran nombre de visites des be, ens diu:«Em va saber greu qualque casa en què els fillets ja dormien i els havien de despertar. A jo no em feia res una hora més», reflexiona, pensant amb qui el rebia. I sí, a part, molt satisfet de la coordinació amb José Luis Pons, el descarregador. «Una mirada ens bastava, em va ajudar molt en instants més complexos o hora de carregar i descarregar».

Fresc i llampant, tot i la calor

Bosch es trobava bé ahir matí, a nivell físic; també els peus els tenia prou polits, malgrat tantes hores descalç. «No em sent gaire cansat, només els peus un poc ressentits. Vaig anar al podòleg i just em va trobar quatre estelles d’avellanes clavades però em va donar l’enhorabona pels peus», deia feliç. «Calor? Pensava que en tindria més però ‘l’alenet’ que feia em va ajudar bastant».