Per als Jocs des Pla, de dia 24 capvespre, es desplegarà un dispositiu de seguretat amb 324 efectius, xifra que es reduirà fins a les 250 persones que estaran operatives per al Caragol des Born, del dissabte de Sant Joan. Són unes xifres importants, que suposen el compliment, per primera vegada al 100 per cent, del Pla Director de Seguretat de Sant Joan.

Ciutadella disposarà aquestes festes d’un dispositiu més gros que mai, almenys per nombre d’efectius. De fet, de policies municipals n’hi haurà més que mai, fins a 107, sumant el 44 de la totalitat de la plantilla local de Ciutadella, els 48 que vindran d’altres pobles de Menorca, i quinze més que arribaran de Mallorca. També hi haurà més agents de la Policia Nacional, concretament 105 (60 de la Unitat de Prevenció i Reacció, 30 més de Maó i 45 de Ciutadella), a més d’un helicòpter. I la Guàrdia Civil s’encarregarà del trànsit i comptarà amb una embarcació a la mar. Protecció Civil comptarà amb 29 voluntaris de Mallorca i entre 7 i 8 de Menorca, i la Creu Roja farà un desplegament de 90 persones. A més, 7 tècnics d’Emergències s’encarregaran de coordinar les agrupacions de voluntaris, i hi haurà 80 persones més, entre membres de seguretat privada i voluntaris. A tot açò s’ha de sumar tot l’equip d’Emergències 112, del 061 i de l’IB Salut. Per torns La distribució de policies locals durant els dos dies de festes farà que dia 23 dematí hi hagi 37 agents en servei, 68 el capvespre i 44 durant la nit. I l’endemà dematí es redueixen a 31 els efectius, i es passarà a 47 durant el capvespre, i a 45 en el torn nocturn. Per tenir-ho tot a punt, els darrers dies s’han fet formacions específiques de Sant Joan i tècniques d’intervenció policial en grans concentracions. Quant a la coordinació, hi haurà un punt de control avançat a la torre de la família Arguimbau i una altra a la tarima del fabioler, en els Jocs des Pla. El Centre de Coordinació Operativa de l’Administració Local (Cecopal) estarà a la Prefectura de la Policia Local.