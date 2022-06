Ciutadella viu la nit dels festers amb un gran esperit festiu

La nit dels festers es viu amb intensitat a Ciutadella. Carrers i places s'han omplert amb un gran ambient, amb una multitud passejant i gaudint de les terrasses, ben plenes, i amb catorze centres d’interès, entre festers, concerts, festes de carrer i balls. Hi havia ganes de celebrar que per fi Sant Joan ha arribat.

Al voltant de les nou del vespre s'han encès els sis festers que s’havien autoritzat, a Calós, al Cercle Artístic, als bars Bananas i Niki’s, a la parròquia de Sant Rafel, al bar S’Oficina i al carrer de General Morera. I quasi tots van comptar amb actuacions musicals, amb propostes com Blue Jeans davant del bar de cas Salesians, el Grup Folklòric des Born i Feim Poble a la plaça des Born, Mud Rock al carrer de Sant Antoni Maria Claret, Joana Pons i ses Guitarres a la parròquia, Dos Sipiots i Bep Marquès al bar del carrer Lepant.

Cris Juanico ha estat l’encarregat d’amenitzar la festa organitzada a la Contramurada pel Casino 17 de Gener. José Luis Linares i el seu Fusiona2 ha actuat a la plaça d’Artrutx, Jukebox Band Menorca ho ha fet a la plaça des Peix, i el cantautor Pep Gener ho ha fet per als vesins del carrer de Sant Cristòfol.

Altres actuacions de la nit han estat les de diferents grups folklòrics, com el de Sant Isidre, al carrer de Glosador Vivó; Arrels de Sant Joan, a la placeta des Be, a Ses Voltes; o el de Tramuntana, que tenia previst ser a la plaça Nova.

Per últim, amb un ambient molt més reposat i amb cadires per a tothom, al Camí de Maó, KatyCris va cantar per als socis del Centre Democràtic.

Batucada

Tot açò passava en punts concrets de Ciutadella, mentre la gent anava i venia per veure diferents propostes. Però n’hi havia d’altres, com la batucada Esclat, que omplí de ritmes el seu itinerari pel centre. Una actuació que, s’ha de dir, va generar queixes dins del Grup Folklòric Arrels de Sant Joan, per la marxa excessivament lenta (gairebé aturada), que els impedí actuar durant una bona estona.

En aquesta jornada tampoc van faltar tocs especials, com les sonades de tambor i fabiol de n’Esteve Mercadal.