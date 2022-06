El dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan a Ciutadella s'ha activat des de la passada nit amb la celebració dels festers. La batlessa, Joana Gomila i el cap accidental de la Policia Local i del pla director, Francesc Pallicer, han comparegut al migdia davant dels mitjans per valorar el dispositiu preparat.

Els dos han valorat positivament que per primera vegada es compta amb el 100% dels efectius de seguretat que marca el pla director de les festes, entre agents de Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia civil, efectius de Creu Roja i Protecció Civil. Francesc Pallicer ha explicat que es compta amb 107 efectius dels diferents cossos de Policia Local, que poden fer 510 serveis, a banda dels reforços de Policia Nacional, que té dues Unitats de Prevenció Ràpida (UPR) i de la Guàrdia Civil. La Creu Roja, per altra banda, té més de 100 efectius i també es compta amb un reforçament de personal de l'112 desplaçat. Sobre l'empresa de seguretat privada contractada per a les festes, es tenen 45 persones. Pallicer també ha fet una valoració positiva després d'acabar aquest dimecres la formació de totes les persones que han vingut de fora per reforçar la seguretat de les festes.

El dispositiu té el seu primer moment de rellevància amb el primer toc, amb el que s'activaran 128 efectius. La zona del carrer de Santa Clara estarà perimetrada amb 3 filtres d'accés i s'ha previst un aforament màxim de 1.500 persones.

El caragol des Born comptarà amb 230 efectius de seguretat, amb sis filtres d'accés. L'aforament màxim previst és d'unes 20.000 persones.

Pel que fa al dia de Sant Joan, els moments més rellevants són els Jocs des Pla, tant els del matí com els del vespre. L'aforament màxim també és d'unes 20.000 persones. Al matí estaran mobilitzats 150 efectius i al vespre 324.

El recompte de l'aforament, excepte al primer toc, es farà amb càmeres infraroges que poden comptar el número de persones que entren i surten dels llocs amb precisió.

Pel que fa a la nit dels festers, s'ha destacat que no hi ha hagut incidències destacables. A la zona des Pla de Sant Joan s'havien mobilitzat 30 agents de dues unitats de la UPR de la Policia Nacional i 15 efectius de la Policia Local. A banda de queixes per renous a alguns llocs d'urbanitzacions, no hi ha hagut cap detingut.