La colcada del matí del dia de Sant Jan ha sofert una sèrie de canvis, que afecten el caixer senyor, al caixer fadrí i a sa capellana.

El matí com a caixer senyor surt al final en Biel Saura García, germà del titular i que ja havia estat caixer senyor el bienni 1986-1987. Com a caixer fadrí finalment el matí també surt en Joan Gelabert, enlloc de José Benejam.

D'altra banda, el caixer pagès de Migjorn, Siscu Capó Ramón, s'ha retirar de la colcada abans de baixar als assajos dels Jocs des Pla del matí, per mal a una cama. Ha estat substituït per Joan Seguí, de Son Camaró.

L’altre canvi afecta sa capellana, ja que el titular Antoni Fullana ha donat positiu per covid i el substitueix el prevere Joan F. Camps, que va ser sa capellana del bienni 2016-2017.

Oficiarà la missa amb mascareta

El caixer capellà de les festes de Sant Joan, Antoni Fullana, rector de la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella, ha donat positiu per covid en les proves PCR a les que s’ha sotmès i per aquest motiu no pot participar en els actes del dia de Sant Joan.

Fullana va patir una indisposició el dimecres, amb febre alta, i no va assistir el capvespre a l’ofici de Vespres a l’ermita de Sant Joan de Missa, que va presidir l’administrador diocesà, Gerard Villalonga.

Per a la primera jornada de les festes, el dissabte de Sant Joan, el caixer capellà ja havia delegat la seva representació en el prevere Joan F. Camps Serra, rector de la parròquia de Sant Rafel de Ciutadella, que va ser caixer capellà de les festes de Sant Joan el bienni 2016-2017.

Joan F. Camps assumirà la representació d’Antoni Fullana als actes que se celebren avui a Ciutadella, encara que serà Antoni Fullana la que presidirà la Missa des Caixers a la Catedral. Ho farà en mascareta i amb distància de seguretat.

Antoni Fullana ha manifestat al diari MENORCA que lamenta aquesta situació, que li impedeix participar, com era el seu desig, als actes santjoaners, però que ha d’actuar amb prudència i responsabilitat, d’acord amb els criteris dels metges.