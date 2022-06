Maó, Sant Lluís i Es Castell celebren Sant Joan amb festers i bujots

La part de Llevant de Menorca també ha celebrat Sant Joan, amb foc i bujots. Maó, Sant Lluís i Es Castell van celebrar-ho amb molta animació, amb ganes de viure una de les nits més màgiques de l'any.

A Maó, la festa de Sant Joan va començar a les 18.30 hores amb una sèrie d'activitats al parc des Freginal, com ara tallers de bujots i canyes verdes. Més tard es va encendre el fester on es van cremar els bujots i també hi havia música amb el grupo Bruno Mars Tribut & friends. A altres punts de Maó, com Sant Climent, Llucmaçanes, Es Murtar i Sa Mesquida també hi va haver festers.

A Sant Lluís, la festa del dissabte de Sant Joan va començar a les 19.30 hores, quan des del Molí de Dalt va iniciar el seu recorregut una comitiva formada pel gegant Joan Flametes, la Xaranga de Maó i una carrossa per arreplegar els bujots que entitats i particulars feia uns dies havien col·locat a la vorera del carrer. Una vegada arreplegats tots els bujots, la comitiva va anar a l’aparcament del camí vell de s’Ullastrar, devora la zona esportiva, on quan el sol s’havia apost es va encendre el gran fester amb vint-i-cinc bujots, en què destacava un de 6 metres d’alçada fet pels geganters.

I as Castell, la nit màgica es va celebrar a s'Esplanada, amb l'animació de la Colla de Geganters i Grallers i després els bujots es van tonrar a cremar.