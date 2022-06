Convidada a deixar enrere la foscor

Passaven vuit minuts de les vuit del fosquet quan el fabioler Sebastià Salort ha passat per davant l’Ajuntament, després d’acabar el replec, recollir de nou la bandera i fer una volta per davant l’Hospital. Darrere es fabioler, han passat la resta de membres de la colcada i la bandera de Sant Joan davant de tot. Tots ells un per un han saludat a la corporació municipal, i dedicat els bots a les 8.600 persones que s'han concentrat a la plaça des Born esperant l’arribada del noble caixer Borja Saura per convidar a la batlessa i els regidors a gaudir dels Jocs des Pla.

A les 20.20 hores el caixer senyor Borja Saura ha arribat davant l’Ajuntament. Ha agafat el micròfon i primer ha recordat «els seus amics de la meva vida», abans de convidar a la corporació i a tots els ciutadellencs anar as Pla a «celebrar les festes més lluïdes i polides d’aquesta banda del món». Saura ha recordat que ve de «terres d’enfora», però que és ben ciutadellenc i «tenc honor de representar la família Saura, ben arrelada al nostre poble».

Ha tingut «un record especial per aquests dos anys de foscor» i ha dit que aquestes fetes «van per tots els que no poden estar amb noltros». En aquest moment un espontani ha cridat «gràcies», el noble caixer li ha dit rient, que «però, tu ets aquí». El caixer senyor ha acabat amb un «esteu tots convidats en es Pla. Allà ens veurem. He dit», conclogué.

La batlessa Joana Gomila ha agafat la paraula i respost: «Després de dos anys sense les nostres festes de Sant Joan, acceptam amb moltíssim de gust la vostra convidada per davallar al pla per presenciar els caragols i les corregudes de les nostres estimades i desitjades festes de Sant Joan». I la gent ha esclatat d’emoció en recordar que ja feia tres anys que no se celebrava Sant Joan.

Gomila ha volgut llançar un missatge d’ànims al cavaller i a la dona ferida en l’accident dels Jocs des Pla del matí, desitjant la seva recuperació.

La batlessa ha apel·lat a aconseguir entre tots que «els Jocs des Pla d’enguany siguin un èxit i que ens sentim orgullosos de les nostres festes de Sant Joan». I la plaça ha esclat al crit de «Ciutadella, Ciutadella».

No ha oblidat tampoc dedicar «un record emocionat per a tota la nostra gent que enguany no podran viuran aquest Sant Joan amb nosaltres» i demanà «què el seu record ens acompanyin en aquests moments de bulla i d’alegria, de sentiments i de tradició, d’emoció i de germanor.D’aquesta manera els farem presents i ens acompanyaran als Jocs des Pla des d’allà on siguin».

Per acabar, la batllessa ha insistit al noble caixer, que «tots volem celebrar, avui capvespre els jocs des Pla, amb il·lusió, amb emoció, amb respecte, amb responsabilitat, amb moltes ganes de fer festa per part dels ciutadellencs i les ciutadellenques i amb el respecte a les nostres festes de les persones que ens visiten». I no ha deixat les paraules finals: «Ciutadellencs i ciutadellenques: en es Pla hi falta gent!», i després d’una pausa seguir: «Caixers i cavallers: sort i ventura!». I els presents a la plaça, plena de gom a gom, es feren sentit al crit de «Ciutadella, Ciutadella».

Tot seguit la colcada ha deixat la plaça des Born. Els 133 caixers i cavallers, que conformen la colcada del capvespre del dia de Sant Joan han enfilat cap a Santa Clara, amb el caragol des casats. Ha destacat la presència, al contrari del matí, del caixer fadrí titular en José Benejam Biescas, mentre que continuat ostentant el càrrec de substitut del caixer pagès de migjorn, en Joan Seguí. En aquesta tanda el caixer més veterà és l’amo jubilat de Son Àngel, en Toni Bosch Camps amb 86 anys.