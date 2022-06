Els Jocs des Pla més emocionants

Es Pla de Sant Joan concentra tota l'atenció i tota l'espectacularitat del Dia de Sant Joan amb la celebració dels Jocs. Després d'una convidada multitudinària, la colcada no ha davallat as Pla fins pràcticament les 21 hores, encara amb llum del dia, encapçalada pel fabioler, Sebastià Salort.

La gernació ha anat davallant as Pla. Ja a les 21 hores s'havien comptabilitzat 19.700 persones, però se n'han arribat a reunir 23.220 uns quinze minuts més tard. El pla director de seguretat contempla un màxim crític d'aforament as Pla de 25.721 persones i el màxim al que s'ha arribat és de 25.000. D'aquesta manera, no s'han arribat a tancar en cap moment els filtres d'accés.

Quan ha arribat tota la colcada, la música ha començat a sonar, una vegada més, amb les notes del jaleo. De tota manera, ha estat una volta un poc interrompuda, ja que s'han hagut de fer tres assistències a diverses persones accidentades.

No ha estat fins pràcticament les 10 de la nit que no ha començat la prova de les ensortilles, una de les més espectaculars. Es córren tres tandes amb 14 intents cada un.

Enguany se n'han endevinat sis, tot i que la primera s'ha fet esperar. L'ha encertada en Sebastià Bosch, l'amo retirat de l'Almudaina. Les altres se les han enduit el jove Toni Bosch Florit, net d'en Toni Bosch de Son Àngel, que l'ha endevinada amb una asta petita; en Toni Campins, l'amo de Sa Canova; el caixer pagès de Tramuntana, l'amo de sa Muntanyeta, Jesús Bosch; en Pedro Marquès de Binicanó i el jove Miquel Marquès de Son Juaneda de Dalt. Als darrers Jocs des Pla, als de 2019, se'n van endevinar set.

La gernació, en tot moment, ha respectat el passadís, gràcies a l'ajuda dels voluntaris de Sant Joan, que han permès córrer als cavallers.

Després, a les 23.20 hores, ha començat l'altre joc, el de 'rompre ses carotes'. Enguany són pintades per en Pau Faner, que ha triat com a motiu el món del cine. Com sempre, de les vuit, dues són indultades. I també, com sempre, molts són els que han volgut endur-se'n un bocí d'una carota rompuda com si fos or. Açò ha dificultat que es pogués tornar a formar passadís per a córrer.

Ja eren pràcticament les dotze quan s'ha fet el darrer joc, el de 'córrer abraçats'. I així s'ha posat punt final a uns jocs molt esperats, després de dos anys de pandèmia, que han destacat per la seva bona organització.