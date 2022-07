Aqyest dijous al vespre es va encetar la programació d’Arts escèniques al Parc Rochina de Maó. Un projecte realitzat per l’Associació Acirkaos i Espais Vius. En el marc del festival, durant els mesos de juliol i agost, es pot gaudir de diverses disciplines escèniques i artístiques com el teatre, el circ, la dansa, la música i la poesia a l’aire lliure a disposició de tota la gent.

La iniciativa cultural impulsada per Acirkaos va començar les seves caminades en 2020 amb l’objectiu de crear i potenciar a l’Illa unes arts de carrer de qualitat per a espais no convencionals. Promovent així el desenvolupament de les arts cirquences i brindant un espai de referència per la formació de nous artistes a l’Illa.

Descripció de l’activitat

El projecte d’Espais Vius i de Festivals de Circ ofereix vuit actuacions compreses entre els mesos de juliol i agost, tots els dimecres, des del dia 6 de juliol fins al 24 d’agost.

Serà a partir de les 20 hores durant cada setmana i seguint el mateix format, es podran veure dos espectacles: la primera actuació es de companyies menorquines de diferents arts escèniques i el segon espectacle, serà de companyies nacionals. La temàtica aquest 2022 es centrarà en «l’acció comunitària: transformació social i construcció cultural».

Les actuacions es realitzaran a la nova esplanada del port de Maó, davant de l’espai Rochina. I l’entrada a l’esdeveniment es lliure amb una aportació voluntària.

Durant l’estiu de 2021, es va ampliar la mirada amb la idea de treballar la cultura sobre les arts de carrer, incidint en el sector polític, social, comunitari (públic) i amb els i les artistes amb l’objectiu de dignificar les arts de carrer. L’any 2021 per l’escenari d’espais vius varen passar un total de 17 companyies i es van contractar un total de 28 persones, entre personal artista i tècnic.

El concert del 6 de juliol

La jornada d’ahir es va iniciar cap a les 21 hores amb l’actuació de la companyia de circ Latin Dúo d’Argentina i Perú amb l’espectacle «Se desconcierta el concierto». Després Malu Morro, la presentadora de l’esdeveniment, va presentar l’espectacle «Arpapoesia Lunar» de la companyia local de Contes de l’Arpa.

Amb la fusió d’Acirkaos i Espais Vius s’ha pogut apostar per la qualitat de les propostes artístiques donant suport a la professionalització del sector escènic, tant impulsant a joves emergents, com als artistes més consagrats d’àmbit local. Creant així una xarxa entre artistes del gremi.