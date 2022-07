Entre els nous volums de la col·lecció «Receptaris Històrics de Cuina Catalana», un projecte impulsat per Paco Solé Parellada, propietari del restaurant 7 Portes de Barcelona, amb la col·laboració de l’editorial Barcino, hi figura l’«Art de la cuina», de Fra Francesc Roger, el primer receptari de cuina de les Illes que es coneix, datat al segle XVIII. La mateixa propietat ha comprat un altre d’original referent de cuina menorquina, el «Manuscrit Caules».

Pep Pelfort, director del Centre d’Estudis Gastronòmics de Menorca, va estar molt de temps cercant aquest manuscrit. És un del que fa servir Pere Ballester el 1923 quan publicà «De re cibaria», una barreja de receptes de «Manual de la cuinera menorquina» i d’un altre del segle XVIII, que havia de ser aquest, el «Manuscrit Caules». Anys de recerca mirant la correspondència a l’IME entre Ramon Cavaller Triay i Andrés Casasnovas Marqués, a més de missives guardades a l’Arxiu Històric de Maó, el va fer pensar que aquest manuscrit havia passat per moltes mans i on podia haver acabat. Pelfort va comunicar als hereus del Fons Andrés Casasnovas que havia de ser a la seva biblioteca, indicant com podria ser la portada. I així va ser. Enquadernat en cuir, va aparèixer aquest llibre de l’any 1750, que conté les receptes que hi trobam a «De re cibaria», a més d’ensaïmades, de colomí en pasta de full i la més antiga que es coneix al món de la recepta de la salsa maonesa, «tirant l’oli gota a gota, amb el vermell d’ou, i remenant-ho a poc a poc perquè no es trii».

El Museu de Menorca exhibeix a la mostra «El gust de Menorca» el «Manuscrit Caules»

Per a la cerca de l’autoria, comptava amb diverses pistes, com les cartes d’amor que havia estudiat Camilo José Cela entre el duc Richelieu i «una dama menorquina», que feien pensar en la família Caules com autora del text inicial. Perquè en aquest manuscrit també hi ha receptes d’un banquet francès per celebrar la victòria, el 1756, de l’entrada dels francesos a Menorca. Cela transcriu un tros de carta de Richelieu: «I per si fos possible que mai m’oblidés de vós, madame, aquesta salsa mimosa amb la qual tantes vegades vau fer tan feliç el meu paladar, farà que us recordi, i des d’aquest moment us dic que davant la impossibilitat de donar-li el vostre nom, li diré maonesa».

Un cop localitzat, el «Manuscrit Caules» es va vendre a un col·leccionista que es comprometia a publicar-lo amb l’Editorial Barcino. El propietari actual, Francesc Solé Parellada, l’ha cedit al Museu de Menorca per ser exhibit mentre dura l’exposició «El gust de Menorca», al costat d’«Art de la cuina», de Francesc Roger i de l’altre manuscrit que va emprar Pere Ballester per escriure «De re cibaria», és a dir, el «Manual de la cuinera menorquina, 1819». Tres textos cabdals per a la història de la gastronomia, conclou Pelfort.