Unes Festes de Sant Martí no serien el mateix sense el tradicional sopar de vesins a Sa Plaça. Enguany es celebrava la XXIII edició d’una trobada que es duu festejant des de l’any 1999. Tot es va originar per les nombroses peticions dels mercadalencs i les mercadalenques que demanaven poder celebrar festes al carrer. L’Ajuntament hi va accedir i, amb el pas del temps, s’hi va anar implicant cada vegada més en la preparació de l’esdeveniment fins el dia d’avui, convidant a postre i beguda a tots el assistents.

Un sopar multitudinari Després de dos anys reunint-se en petit comité a les cotxeries de les seves cases, els veïns van tornar a veure’s les cares al sopar. Aquest esdeveniment va suposar recuperar l’alegria i el contacte humà dels habitants del poble, els quals també van rebre a aquells que no viuen a la localitat i vénen de fora. Fins i tot, va tornar l’animació musical amb el grup de ball No hi som tots & Tina Servera. El batle Francesc Ametller, encara recuperant-se de la covid, també s’hi va passar a saludar al veïnat.