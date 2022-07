La darrera vegada en què es van celebrar les festes de Sant Martí amb total normalitat va ser al juliol de 2019, el primer any del bienni que estrenava la Junta de Caixers conformada pel caixer batle Jordi Pons, el caixer fadrí Marc Pons, el caixer pagès Toni Bosch, la caixera casada Lena Taltavull, el caixer capellà Joan Camps i el fabioler Francesc Gomila.

Aquell any es van celebrar eleccions municipals el 29 de maig. Així idò, hi va haver poc temps per fer la junta i preparar-se per les festes. Després de totes aquestes presses, una pandèmia mundial va decidir que les pròximes festes s’havien de planificar amb més calma i cura.

Al 2020, la junta de protocols es va reunir i va decidir que el bienni es prorrogava fins l’any següent. En canvi, al 2021 tot seguia pràcticament igual, així que el bienni es perllongava fins al 2022. D’aquesta manera, es tractava del darrer any, ja que s’acaba el mandat. Si enguany tampoc hi hagués hagut festes, s’hauria dissolt una junta de caixers que només hauria pogut qualcar una sola vegada. Però a la vida sempre hi arriben segones oportunitats.

Moltes ganes i alegria

A finals de febrer, les restriccions sociosanitàries començaven a desaparèixer. Així, semblava que les festes de Sant Joan de Ciutadella tiraven cap endavant. Atents a aquesta decisió i seguint la mateixa línia, as Mercadal van decidir començar a organitzar les seves festes també.

Encara que en tres anys poden canviar moltes coses, la junta de caixers continua sent la mateixa a aquest municipi. «El grup de caixers està molt animat amb aquestes festes. A més, estan contents de què la junta s’hagi renovat un darrer any, ja que era una llàstima només sortir una vegada», explica Jordi Pons Burillo, el caixer batle d’aquesta junta.

Davant de la incertesa que estan manifestant des de la junta de caixers d’Alaior o Es Castell respecte l’assegurança dels mateixos, Es Mercadal transmet calma i tranquilitat. El propi Burillo es va reunir personalment amb tots el caixers per explicar-los el tema. «L’Ajuntament d’Es Mercadal té una assegurança de responsabilitat civil a tercers, la qual enguany hem augmentat la seva partida fins a un milió i mig d’euros», subratlla. D’aquesta manera, la cobertura també s’amplia i cobrirà qualsevol accident a les festes.

És a dir, s’enten que les festes van «des de les tres del capvespre del dissabte fins a les nou del vespre del diumenge», puntualitza el primer tinent de batle. «Els caixers poden estar tranquils. He xerrat amb els batles de tots els municipis i tots ho tenim ben igual», afirma el regidor de festes. També afegeix que una altra cosa és que un particular denuncii a un altre. «Nosaltres recomanam que els caixers tenguin assegurat el seu animal perquè així la denúncia passaria de l’assegurança pròpia del caixer a la de l’Ajuntament», indica Burillo.

D’aquesta manera, només queda gaudir d’unes festes més especials que de costum. Els mercadalencs i mercadalenques ja tenen el seu ansiat Sant Martí.