Després de dos anys de pandèmia, les festes de Sant Martí tornen as Mercadal amb el seu programa d'actes habitual, concentrat en un cap de setmana. Des del matí de dissabte, amb la sortida pels gegants pels fillets; la sortida de la qualcada el capvespre, fins el darrer jaleo de diumenge al migdia, hi ha moments per a tothom a les festes des Mercadal.

Aquest és el programa d'actes que no t'has de perdre si aquest cap de setmana te'n vas de festa a Sant Martí. Dissabte 16 de juliol 10.30 h davant la Sala Multifuncional. Mentre tots els fillets i filletes esperen la sortida dels gegants, amb la Creu Roja des Mercadal es pinta un gran mural de cavalls, gegants, gent i color per felicitar les festes.

A partir de les 17 h. Repic de campanes. I serà quan el fabioler, Francesc Gomila Pons, anirà a l'Ajuntament a demanar permís per començar la festa i hi sonarà el primer toc de fabiol. Seguidament, anirà a cal caixer sobreposat, Marc Pons Villanova, i junts aniran a cercar la bandera a l'Ajuntament. Tot seguit aniran replegant els altres caixers de la colcada fent la volta pels carrers de la vila. Al llarg del recorregut recolliran, dels seus respectius domicilis, el caixer pagès, Antoni Bosch Moll, i la caixera casada, Lena Taltavull Arroyo. al mateix temps, cercavila amb la Banda des Mercadal, dirigida per Litus Arguimbau. L'acompanyaran els gegants i passaran pels carrers principals de la població juntament amb la Colla de Geganters de Maó.

Repic de campanes. I serà quan el fabioler, Francesc Gomila Pons, anirà a l’Ajuntament a demanar permís per començar la festa i hi sonarà el primer toc de fabiol. Seguidament, anirà a cal caixer sobreposat, Marc Pons Villanova, i junts aniran a cercar la bandera a l’Ajuntament. Tot seguit aniran replegant els altres caixers de la colcada fent la volta pels carrers de la vila. Al llarg del recorregut recolliran, dels seus respectius domicilis, el caixer pagès, Antoni Bosch Moll, i la caixera casada, Lena Taltavull Arroyo. al mateix temps, cercavila amb la Banda des Mercadal, dirigida per Litus Arguimbau. L’acompanyaran els gegants i passaran pels carrers principals de la població juntament amb la Colla de Geganters de Maó. A les 18h, replec del caixer capellà Mn. Joan Francesc Camps Serra, a la plaça de l’Església. Tot seguit aniran al carrer del Terreno, 12, a cercar el caixer batle, Jordi Pons Burillo, que presidirà la colcada. Una volta s’haurà completat la comitiva, es dirigiran a l’Ajuntament, on el caixer batle rebrà de mans de Francesc Ametller Pons, batle del municipi, el bastó que l’acredita com a màxima autoritat de la colcada. Llavors seguiran el recorregut pels carrers del poble fins a arribar a la plaça Constitució, on tindrà lloc, a les 19.00 h, el tradicional jaleo. En acabar, es farà el caragol pels carrers cèntrics del poble.

Diana a càrrec del grup de joves de la Banda de Música des Mercadal. A les 9.00 h , sortida del fabioler, que inicia el mateix recorregut pels carrers que el dia anterior.

, sortida del fabioler, que inicia el mateix recorregut pels carrers que el dia anterior. A les 11.00 h a la plaça Constitució Jaleo i lliurament de canyes verdes. Seguidament, Missa solemne a l’església de Sant Martí. Durant aquest acte, el batle rebrà la bandera per part del sobreposat. Després d’aquesta recepció, els caixers acompanyaran el caixer batle i el caixer capellà fins als seus respectius domicilis per acomiadar-se, i es farà el darrer toc de fabiol. Al capvespre, els caixers repartiran l’aigua-ros per les cases del poble.

