Les festes de Sant Martí ja caminen, al compàs que marca el replec de la colcada, després que a les cinc del capvespre el fabioler, Francesc Gomila Pons, hagi sortit al balcó de l'Ajuntament des Mercadal per fer sonar el primer toc. Un moment que el poble esperava amb ànsia després de dos estius sense festa per mor de la pandèmia.

El batle, Francesc Ametller, que s'està recuperant després d'haver patit la malaltia, ha estat l'encarregat d'acompanyar el fabioler per concedir el permís per iniciar el replec i dirigir unes paraules als vesins per donar el tret de sortida a la festa. "Que comenci la festa!", ha exclamat abans de ser interromput pels crits d'alegria que emergien del carrer.

Seguidament, el fabioler ha anat a cal caixer sobreposat, Marc Pons Villanova, i junts han anat a cercar la bandera a l’Ajuntament.

Tot seguit han replegat els altres caixers de la colcada fent la volta pels carrers de la vila. Al llarg del recorregut han recollit, dels seus respectius domicilis, el caixer pagès, Antoni Bosch Moll, i la caixera casada, Lena Taltavull Arroyo.

Al mateix temps, una cercavila amb la Banda des Mercadal, dirigida per Litus Arguimbau, acompanyada pels gegants ha recorregut pels carrers principals de la població juntament amb la Colla de Geganters de Maó.

I després, quan tots els participants en la Colcada han estat replegats, ha començat l'acte més esperat de la festa, el Jaleo, a les 19 hores, a la plaça Constitució.