Es Mercadal gaudeix amb intensitat del segon jaleo de Sant Martí

Hi ha moltes ganes de festa as Mercadal. I s'ha notat, després de dos anys de pandèmia, les festes de Sant Martí s'han viscut amb molta intensitat.

Després de la jornada del dissabte, en la que les celebracions es van allargar fins a la matinada amb les completes a l'església de Sant Martí i la beguda a l'ajuntament, aquest matí la festa s'ha reprès de bon hora. A les 8.30 el grup de joves de la banda de música s'ha encarregat de despertar als veïns amb la diana que ha recorregut els carrers centrals del poble.

Mitja hora després, el fabioler, Francesc Gomila, ha començat el replec de caixers, mentre sonava el tambor i fambiol. El primer en incorporar-se a la colcada ha estat el jove Marc Pons Villanova, caixer sobreposat, i els darrers han estat els altres membres de la junta: el caixer pagès Antoni Bosch, la caixera casada, Lena Taltavull; el caixer capellà, Francesc Camps; i el caixer batle, Jordi Pons.

I així, amb tota la comitiva formada, l'epicentre s'ha traslladat a la plaça Constitució, on per segon dia consecutiu els mercadalencs han pogut gaudir d'un nou jaleo, que ha començat devers les 11 del matí. Al primer moment no hi havia tanta gent a la plaça, però a mesura que passaven les hores, fins a la darrera volta, la de l'entrega de canyes verdes als caixers, s'ha anat acumulant més gent. Els assistents, desafiant la imponent calor d'aquests dies, han guadit i xalat amb el jaleo, amb la música de la banda des Mercadal.

En haver acabat, s'ha celebrat la missa de caixers que clouen les primeres festes de Sant Martí després de la pandèmia.