Les festes populars són sempre sinònim de família i amics. Tal vegada a les festes de Fornells aquestes dues paraules, especialment la primera, cobrin encara més sentit.

Ja només a la Junta de Caixers hi trobam que el caixer casat i la caixera sobreposada van de la mà. I és que es dona la casualitat de que tots dos són pare i filla. Els seus noms són Pau i Alba Llull.

Nascuda al 2001, Alba va començar a assistir a classes de cavall a l’Escola Eqüestre Menorquina de Binisabani a Ciutadella amb tan sols 13 anys. Aquella filleta que tot just acabava de començar, ja tenia en ment un objectiu: qualcar a les festes del seu poble, Fornells.

Aquesta inspiració venia de família, ja que quan era petita veia sortir al seu pare, qui li va despertar aquesta il·lusió. Just enguany, Pau Llull commemora 30 anys qualcant a les festes de Sant Antoni. I és que hi ha una millor manera de celebrar-ho que amb la seva filla?

«Enguany me fa encara més il·lusió perquè duim dos anys sense festes i el papà i jo vam començar el bienni, el qual s’ha quedat esmitjat per culpa de la pandèmia», explica la caixera fadrina. No obstant, continua comentant que ara tenen la sort de «poder-lo acabar» amb una Junta que qualifica de «10».

Hora de tancar una etapa

Després d’aquest bienni que ha estat de tot menys curt, Alba es planteja apartar-se una mica del protagonisme de la cavalleria i viure les festes des d’un altre punt de vista.

«Aquest any faré 6 anys sortint per Sant Antoni, el qual és una cosa molt polida i que val molt la pena viure. També és cert que com vaig començar les festes de molt petita, no he pogut viure-les des de baix del cavall i és una experiència que m’agradaria poder provar. S’han de tocar les dues perspectives», senyala reflexiva.

El segon any de la Junta

La Junta de Caixers, conformada per la caixera batlessa, Lali Garriga; la caixera fadrina, Alba Llull; la caixera pagesa, Mònica Martí; el caixer casat, Pau Llull; el caixer capellà, Joan Tutzó; i el fabioler, Isaac Triay, sortirà pels carrers de Fornells per segona vegada. El bienni, que va començar al 2019, arriba a la seva fi aquest cap de setmana i tots tenen ganes d’acabar-lo com es mereix.

Cavallers

Enguany hi tornen a sortir 55 cavallers dividits en diferents tandes i dies.