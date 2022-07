Josep Cladera Miret, el pregoner d’aquest Sant Jaume, nascut al carrer Stuart des Castell l’any 1950, va pujar ahir «orgullós i content» per aquest encàrrec, amb un record sentit pels amics i familiars que recentment han perdut la vida.

El seu pregó va ser, de fet, un cant als records de la seva infantesa i joventut en aquesta vila, ple de mencions amb noms propis, llocs i racons que permeten fer una composició del poble d’antany, amb els seus veïns emblemàtics i les trobades més característiques. Un retrat coral seguint la seva biografia, però donant tot el protagonisme a les persones que l’han decorada des de petit en aquest poble, explicant en el relat el pas del temps i la transformació viscuda. Tot açò, amb estrofes cantades i amb música de guitarra. L’acompanyaven amb l’instrument un amic, David Serra, dos gendres, David Sastre i Dani Silvestre, i un net, Jaume Rotger.

Amb les frases de la seva primera cançó en aquest pregó, «Fent camí per la vida», entonava la seva etapa de joventut com a escolta. Feia així també honor al seu art vinculat al cant, participant en el Deixem lo dol, en l’època daurada de la coral, sota la batuta de Santiago Preto, entre altres directors. També va ser membre del Grup Folklòric Castell de Sant Felip, que recordà amb música de «L’amo Son Carabassa».

Com a part de l’Associació de Veïns, de la qual és cofundador, creada als anys 70, Josep Cladera va parlar de la seva inquietud per participar en la vida del poble, una altra de les seves facetes destacades i que es complementa com a regidor durant quatre anys. Aquí, dedicà la seva veu a la cançó des Castell, en l’estrofa que diu «Som d’un poble que és feiner, sap cantar, també sap viure», de Tòful Mus. Calesfonts, per altra banda, va tenir també protagonisme en aquest relat de vida, juntament amb la part marinera. Un retrat, primer, en blanc i negre, des Castell, vinculat més tard a la indústria i que es converteix en modern, amb tots els noms de les persones que han estat decisives per explicar la seva història.

També les festes i com es vivien van tenir una part destacada en la narració, que acabà amb una glosa «per un Sant Jaume gloriós». El pregó va tenir, a més de música, una part gràfica, amb les fotografies que posà el fill del protagonista, Pere Cladera.

Irene Riudavets, la castellana de l'any. Foto: Gemma Andreu

El nombrós públic participà joiós als actes d’ahir, amb el ball dels gegants a s’Esplanada, recuperant les figures den Jaume i na Roser, o en el nomenament del castellà/ana de l’any, a l’arqueòloga Irene Riudavets, per la seva implicació en la història.

El sopar de veïns, per altra banda, va ser gaudit amb la música d’Eva Pons Trio i Boulevard Trio, a Cala Corb. Així d’alegre es preparava Es Castell dissabte per tornar a viure el seu Sant Jaume.