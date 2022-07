El muelle de cruceros del puerto de Maó se ha convertido este verano en una pasarela de los megayates más exclusivos que surcan el Mediterráneo. En esta ocasión la visita ha sido del «Yasmine of the Sea», un monumento de la ingeniería naval de recreo de 80 metros de eslora y gran lujo interior que fue propiedad en su día de Abdullah bin Khalifa Al Thani, miembro de la familia real de Catar y primer ministro del país entre 1996 y 2007.

En la actualidad se alquila como chárter de lujo a un precio que, según las agencias, podría rondar los 500.000 dólares semanales, aunque se trata de datos reservados. Está claro, en todo caso, que no es un barco para quien tenga miramento con los gastos. Está propulsado por dos motores diésel de 8.154 caballos de fuerza y la capacidad de los tanques de combustible es de 450.000 litros. Magnitudes que no debían ser un problema para el jeque que lo disfrutó. En el mar alcanza una velocidad máxima de 24 nudos, algo más de 44 kilómetros por hora.

Vista del superyate en el puerto de Maó. | Foto: José Barber

El barco, que tiene base en Mónaco pero navega bajo bandera del paraíso fiscal de Bahamas, se mandó construir en 2001 y ha vuelto a reformarse en 2021. El casco acero y la superestructura de aluminio le hacen brillar sobre el resto de embarcaciones. No es la primera vez que el«Yasmine of the Sea» recorre aguas menorquinas, ya se le vio dos años atrás por la costa sur. Además, lleva el sello del astillero holandés Oceanco, el mismo que construyó el ‹Dreamboat», el yate del empresario americano Arthur Blank que pudo verse días atrás por la Isla.

Como curiosidad, tiene un barco gemelo llamado «Constellation» construido para satisfacer a un familiar de la misma casa real. En el ranking de los yates más grandes del mundo ocupa el lugar número 167.