La Junta de Caixers de les festes de Sant Cristòfol, que es celebren as Migjorn el proper cap de setmana, s’ha renovat. Només es mantenen el caixer capellà, Llorenç Sales, i la fabiolera, Adriana Moll, que també és regidora de festes.

La caixera batlessa serà Irene Camps Pons, que és veterinària i ha sortit 33 cops a la qualcada. La caixera fadrina serà Joana Maria Camps Pons i la caixera casada, Maria Gomila Gonyalons. Aquests tres càrrecs estaven representats per homes a la Junta de 2019, que va ser el primer any del bienni. Com a la resta de pobles, la pandèmia va impedir la celebració durant els dos darrers anys.

La batlessa del municipi, Antònia Camps, es va trobar amb els membres de la Junta de Caixers i tots els cavallers de la qualcada, divendres a fosquet. El cavaller més jove és Oscar Pons, de 16 anys, i el més gran, Juan Marquès, de 59, que el 2019 era caixer batle.