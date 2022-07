Amb un ambient renovat després de la xerinola viscuda as Castell en la jornada de les festes del dia 24, es varen alçar de nou les esperades festes de Sant Jaume. Tot i la intensa jornada del diumenge, des de ben prest centenars de persones es varen concentrar amb energia als carrers per continuar gaudint.

Programació

El segon dia gran de les festes de Sant Jaume va iniciar la seva celebració a les 7.45 hores amb el replec de la qualcada, per seguidament efectuar la diana florejada de Jaume i Roser, acompanyats al so del grup Bon Ball Tenim i dansant juntament amb la Colla de Geganters i Grallers des Castell, més les colles convidades. Els més petits no s’ho van voler perdre.

A les 10.30 hores es va fer la pujada dels caixers per celebrar la missa solemne que va començar mitja hora després en l’església del Roser. El temple es va veure ple de gent que va seguir l’especial missa. Al final de l’acte Joan Camps –el caixer capellà– va compartir unes paraules per aquest Sant Jaume en les quals expressava orgull per haver representat aquesta comitiva durant aquest «llarg bienni». A més, va emfatitzar l’agraïment a la funció dels caixers durant les festes. «És tot un orgull per mi representar el meu poble», va concloure.

Prop de les dotze hores, fora de l’Església del Roser, descansaven apaivagats i amb ànsies centenars de persones per acudir a sa Davallada. Tot eren cants menorquins, bots i picar de mans mentre es guaitava per la sortida de la comitiva. Amb un fragorós aplaudiment van rebre la comitiva que sortia de l’església a les 12.07 hores per seguidament fer tronar la traca i començar així amb la Davallada. La temperatura en aquell moment era calorosa, amb 34 graus a l’ombra i amb un 42 per cent d’humitat, per la qual cosa l’aigua va ser una de les coses més demandades per la gent que es trobava en el carrer Victori. La població no aturava de transmetre la bogeria que estava sent aquest esdeveniment. Tot i compartir que es trobaven esgotats de la festa de la jornada anterior, els quedaven moltes ganes de continuar gaudint les estimades festes de Sant Jaume. Des del carrer Victori durant la Davallada des de quatre façanes es van encarregar en tirar aigua, polos, pilotes i samarretes. Per tant, no hi va faltar coses per refrescar-se i fer front amb la calor. I hi havia establiments que no tenien ja bòtils d’aigua des de diumenge a la nit.

A les 13.32 hores va començar el Jaleo una vegada ja varen arribar la comitiva a l’Ajuntament, que va dur el ritme amb l’Agrupació de Músics de Menorca, per a continuació dur a terme la tradicional beguda dels caixers a la Sala de Plens del Ajuntament i el repartiment d’aigua-ros.

Es van realitzar dues voltes senceres de Jaleo, seguidament, es va fer l’entrega de canyes verdes i culleres als participants de la qualcada. Per finalitzar amb la samba a les 16.30 hores.

Pel capvespre es va continuar amb la festa a partir de les 20 hores amb unes corregudes on varen participar 24 cavallers. Una hora després es va efectuar el darrer toc de flabiol, emotiu. El vent va aparèixer i aleshores es va canviar l’hora dels focs artificials, que es varen efectuar a les 23 hores a la plataforma situada davant del Moll d’en Pons.

Per finalitzar aquestes glorioses festes de Sant Jaume, es va posar ritme a la celebració l’orquestra Huracán amb una revetlla.