Després de dos intensos dies de festa com feia temps que no es recordava as Castell, en els quals la calor ha fet efecte de manera considerable i s’ha accentuat encara més amb la bulla del tradicional jaleo i la samba, va arribar l’hora de refrescar-se un poc. Aprofitant també l’entrada del vent de tramuntana que alleugereix la calor i suavitza les temperatures, què millor que aprofitar el dia per atracar-se a la mar.

Aquests dimarts dia 26 era el dia perfecte perquè els fillets i filletes des Castell gaudissin d’un capvespre practicant noves activitats aquàtiques. El Club Nàutic Villacarlos va organitzar a partir de les 17 hores una jornada d’activitats nàutiques i piragüisme per als més petits. A més, també es va celebrar la tradicional travessia del port nedant i el capellet. L’escenari triat com a punt de sortida de l’esdeveniment va ser el Moll de Calesfonts, just davant del Club Nàutic. Així doncs, les festes de Sant Jaume van tenir un colofó brillant passat per aigua.