Els vesins des Migjorn celebren el sopar de Sant Cristòfol

Els vesins des Migjorn van sortir aquest dimecres a sopar al carrer per celebrar l'arribada de les festes de Sant Cristòfol de ses Corregudes aquest cap de setmana. Després de dos anys de no poder-se ajuntar per la pandèmia, s'ha celebrat la cinquena edició del sopar al Pla de l'Església. Una tradició, per tant, que a poc a poc va arrelant al poble.

Ambient festiu i de germanor al sopar | Josep Bagur Unes 225 persones es van reunir, duent el menjat de ca seva, mentre que l’Ajuntament va aportar les begudes i les postres, unes ensaïmades del forn d’en Miquel Pons. La vetllada va acabar de la millor manera possible, amb la música del grup Ritmo Latino.