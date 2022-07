El llucmaçaner Miquel Carreras Saura, exmembre de l’Associació de Vesins i vinculat al món del cavall i el trot, llegirà aquest diumenge, a les 20.30 hores, el pregó de les festes de Sant Gaietà, que seguirà amb el nomenament del Llucmaçaner de s’Any, el primer ball de festes dels gegants de Llucmaçanes i un concert a càrrec de la Banda de Música de Maó.

La nit pregonera de diumenge donarà pas a una setmana amb diferents activitats festives i lúdiques per cloure el cap de setmana amb els actes lligats amb la qualcada i el Jaleo de les festes patronals en honor de Sant Gaietà. Així, el dilluns hi haurà un espectacle de circ; el dimarts una ludoteca i cinema; el dimecres, la ludoteca, un concurs de rebosteria, el sopar de vesins i l’actuació musical del trio A Romandre; el dijous, una gran festa de sabonera; i el divendres, una torrada popular i l’actuació de DJBass.

El dissabte dia 6 d’agost, a les 17.30 hores, hi haurà la repicada de campanes i la sortida dels gegants, amb el primer toc de fabiol, les completes, el jaleo a les 20 hores i la revetlla de Black Pearl. El diumenge, a les 9 del matí, hi haurà la diana, la sortida de la qualcada, la Missa de Caixers i al migdia el Jaleo. El capvespre hi haurà la sortida dels gegants, l’actuació de Moments a Cor i el castell de focs d’artifici. El dilluns capvespre hi haurà jocs infantils i l’actuació de Pinyeta Pinyol, la tradicional sardinada, el ball amenitzat per Huracán i el llançament de la traca final de festes.

El dimarts passat es va celebrar la Junta de Seguretat de les festes de Sant Gaietà i de Sant Climent, presidida pel batle de Maó, Héctor Pons, amb l’activació dels dispositius de seguretat tenint en compte una major afluència de visitants als dos nuclis.