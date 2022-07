L’espera ha estat llarga, però finalment es Migjorn Gran va recuperar la brillantor que atorga a la petita població les festes patronals. Els seus veïns, i un bon nombre de visitants, es van bolcar aquest dissabte en la celebració de la primera jornada de Sant Cristòfol de ses Corregudes. Hi havia ganes de tornar a la normalitat, i prova d’això és que el programa d’actes va arrencar amb puntualitat britànica. Coincidint amb les cinc de la tarda, les campanes van començar a sonar al Pla de l’Església donant peu a l’inici de la cercavila al so marcat per la banda de música local baix la batuta de Tomàs Rossellò. Un animat recorregut que va assolir un dels seus punts àlgids amb la festiva melodia de «Paquito el chocolatero».

La festa, oficialment inaugurada, avançava a bon ritme cap a la seva següent cita, com marquen els protocols, davant l’escalinata del Saló Verd. De nou amb gran puntualitat (sis de la tarda) però amb un canvi d’última hora. No va ser la fabiolera Adriana Moll Sales, que va causar baixa per malaltia, l’encarregada de demanar permís per executar el primer toc de fabiol i tambor. El seu lloc va ser ocupat per Francesc Gomila Pons, que després d’exercir fa unes setmanes en aquest lloc a les festes des Mercadal, va tornar a ser el protagonista de l’emotiu moment. Després d’una tancada ovació, la regidora més jove de la corporació, Tamara Rotger Gomila, va fer el lliurament de la bandera de les festes a la fadrina, Joana Maria Camps Pons. Havia arribat ja el moment d’iniciar el replec per congregar una qualcada que enguany està conformada per 380 cavalleres i cavallers. Un cop completada, els protagonistes de la festa es van dirigir de nou cap al Saló Verd. Allà va tenir lloc el tercer protocol i també un dels més emotius de la tarda. L’alcaldessa Antònia Camps Florit va complir amb el traspàs de poders a la caixera batlessa, Irene Camps Pons, perquè la representi a la festa. El fet que aquesta última sigui la seva fillola va afegir un punt d’emoció més a la cerimònia, que va provocar un moment de silenci molt aplaudit pel públic. Un cop lliurat el bastó de comandament, Irene Camps va haver de tornar-lo temporalment per poder controlar el seu cavall. En un segon intent, el va agafar de nou i va rebre la medalla de Sant Cristòfol. «És un honor que em representis, tenc plena confiança en tu i estic convençuda que gaudiràs i ens faràs gaudir», va recalcar l’alcaldessa abans que sonés «El Gato Montés» i el públic va començar a gaudir dels salts més espectaculars del capvespre. Tres anys després, Sant Cristòfol estava en marxa de nou, amb la comitiva dirigint-se a recollir al capellà, Llorenç Sales, i amb la vista posada en l’ansiat Jaleo després de celebrar les completes.