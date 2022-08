Puntual a les set i escassos minuts d'aquest dissabte va rebre la bandera la caixera fadrina, Emma Benítez, en mans del representant de la Junta de l’Associació de Veïns de Llucmaçanes, Onofre Janer. Abans, el fabioler, Víctor Pons, havia demanat permís al batle de Maó, Héctor Pons, per començar el replec, per encetar la festa. I esclatà el primer toc de tambor i la tonada de fabiol. Un acte bastant íntim, amb els llucmaçaners i llucmaçaneres a primera fila, però no per açò menys emocionant; amb gloses que posaven en valor el que signifiquen aquest any les festes de Sant Gaietà: el retrobament de la gent del poble, dels que hi viuen tot l’any i de les persones que hi estan fortament vinculades.

Sortia i es manifestava l’ànima de Llucmaçanes, donant la benvinguda a la gernació que arribava a la Plaça, i molta gent, sobretot joves, ho feien en pelegrinatge, caminant, fins al cor del poble, ben engalanat, on la festa esperava la bulla. Aquest any, són 34 cavalls a la qualcada, amb vuit cavallers de Llucmaçanes i representats per una Junta de Caixers que encapçala el caixer batle, David Mir Sánchez. Per aquest, el moment més emotiu, confessava, era el de rebre la vara entregada per l’alcalde. Mir és fill i net de cavallers de la qualcada de Sant Gaietà, i ell, que té 26 anys, hi participa des de 2010.

També el fabioler és veterà: Víctor Pons hi surt amb l’ase des de 2011, i sempre amb el mateix menador, Jaume Gomila. Singularitat de Sant Gaietà és també el passacarrers i la ballada de la Colla d’Amics Geganters de Llucmaçanes, que ho va fer a partir de les cinc i mitja del capvespre, compassada per la Banda de Música de Maó. Amb la coincidència que qui la presideix és el mateix fabioler. És la gràcia d’aquest poble de 300 habitants, que participa activament en la festa, com en la preparació de les culleretes i canyes i altres activitats que es fan en grup i que moltes vegades acaben amb un berenar, o amb una torrada, com la de divendres. Ho explicava el president de l’Associació de Veïns, Joan Venegas, parlant d’aquesta implicació, i que açò és el polit de Sant Gaietà.

La bulla del Jaleo

Ambel replec acabat, i el protagonisme també dels altres membres de la Junta de Caixers, el casat, Nacho Benítez, pare de la caixera fadrina; el caixer pagès, Pedro Marquès, i el capellà, Joan Tutzó, entraven els membres de la qualcada cap a Missa de Completes en honor al patró, en una església preciosament decorada.

El Jaleo, amb retard, as Pla de Sant Gaietà, congregà a una multitud amb ganes de bots i de festa en sentit estricte. Envaïa la plaça, retrobant el més clàssic de la nostra tradició, les voltes dels cavalls al so de la música de la banda i la interacció humana, amb una joventut àvida de tot açò.