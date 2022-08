Ahir capvespre van començar les activitats de les festes de Sant Climent. La presentació del programa es va realitzar as Pla de Sant Climent, on després es va dur a terme el pregó més artístic elaborat per Sandra Pons Carreras i el nomenament més dolç a Andrew Royce, com el Santclimenter de s’any. Per acabar amb aquesta la presentació i pregó, es va fer un tastet de concert de sa Banda Municipal de Maó al mateix espai.

La santclimentera Sandra Pons Carreras és filla d’en Nofre ‘es fuster’ de Sant Climent i na Mari. Va expressar durant el seu pregó que per ella era tot un honor aquesta possibilitat de parlar del seu estimat poble. Un lloc que visita quan pot, ja que viu a Grècia, on porta més de dues dècades compromesa amb el món de l’art en totes les seves expressions, que han portat sempre el segell de Menorca. Com a ciutadana del món, se’n va anar a viure experiències i cercar la seva vocació a l’estranger, amb els anys va aprendre idiomes i va trobar l’art la seva passió. Sandra té diversos projectes on demostra el seu compromís en la cultura i l’art. Actualment, té un taller a Grècia on fa classes de pintura, escultura i més expressions artístiques. I des de fa uns vint anys té un espai per l’art a l’illa grega d’Eubea on exposa més de 150 obres amb vistes al mar Egeu. Un àmbit en què també elabora esdeveniments culturals.

Amb un diàleg pròxim al poble, Sandra Pons va descriure ahir com és per a ella el poble de Sant Climent i Menorca. «La tranquil·litat que transmet, l’autèntic, senzill i ric culturalment que és», comenta la pregonera d’enguany amb orgull. També va compartir algunes de les seves vivències a l’Illa. Per finalitzar va desitjar unes bones festes de Sant Climent a tothom.

A part del discurs que tenia preparat durant el pregó, va portar una activitat fora de l’habitual en aquests tipus d’actes, ja que li va semblar una iniciativa que podria agradar al poble. I és que, durant la seva intervenció va elaborar en directe un quadre totalment improvisat de com veu ella Menorca des d’un punt més artístic i més visual. Amb només les tres pintures acríliques bàsiques –groc, vermell i blau– va descriure els seus sentiments d’una forma més artística. Crear art és el mètode d’expressió on la pregonera es troba més còmode, segons explica.

Sanclimenter de s’any

En aquest especial moment per al poble també es va dur a terme el nomenament d’Andrew Royce Orrey com el Santclimenter de s’any.

Andrew Royce Orrey, escollit Santclimenter de s’any. Foto: Paco Sturla

El propietari del negoci Can Dulce, situat al carrer de Sant Jaume, va arribar l’any 2006 al poble des de Tattershall (Anglaterra). Aleshores, va obrir aquesta peculiar botiga on ven xocolata, dolços, regals, postals... que permeten endolcir encara més l’alegre poble de Sant Climent. Els veïns li han volgut fer aquest reconeixement per la seva generositat i estima pel poble.