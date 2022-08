La semana pasada, durante sus vacaciones en Francia, la periodista Mercedes Milá sufrió un accidente de bicicleta en la que se «destrozó» la cabeza del húmero. Tras una intervención quirúrgica de urgencia en la Clínica Dexeus de Barcelona, de la que se encargó el reconocido traumatólogo Xavier Mir, el lunes recibió el alta hospitalaria. La periodista, a través de Instagram, se ha mostrado muy satisfecha con el trato recibido por parte del equipo médico de la clínica, donde nacieron cuatro de sus hermanas.

«Para nosotros Dexeus es un nombre familiar, lo identificamos con salud. Lo que no estaba previsto es que un médico de máxima categoría me salvara un hueso tan importante como el húmero, el hombro en definitiva, en los primeros días de este agosto tan fresquito. Algunos ya habréis leído la historia: un tábano francés me provocó una caída en bici en el centro de Francia y me borró todos los planes del verano».

La periodista ha agradecido el trato de todo el equipo médico y del personal sanitario de Dexeus. Con humor se quejó de las almohadas: «O las cambian o la próxima vez me las traigo de casa».

Ayer inició la recuperación, como se aprecia en la imagen que ella misma mandó a Menorca-Es Diari, en la que se aprecia la cicatriz en el hombro. Confía en que, si la recupación sigue su ritmo, pueda volver a Menorca antes de las fiestas de Gràcia.