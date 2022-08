Sant Lluís ja pensa en clau festiva. Encara amb una setmana i un parell de dies per endavant, el municipi ja es troba en plena preparació de les festes patronals. Després d’una aturada obligada de dos anys, les festes de Sant Lluís tornen amb més forces que mai. La incorporació d’algunes novetats interessants en el programa d’activitats serà un dels punts forts enguany.

L’Ajuntament de Sant Lluís vol tancar una legislatura «complexa», en paraules de la batlessa Carol Marquès: «Vam obrir les festes al 2019, acabats d’arribar. Dos anys després, sense festes per enmig, ens acomiadam molt contents de poder tornar a celebrar-les», indica emocionada.

És per això que durant el pregó de divendres 26 que oferirà el company d’«Es Diari», Toni Seguí, també s’aprofitarà per reconèixer a tots aquells serveis essencials per la seva labor durant els dies més durs de la pandèmia, ja que en gran part, «gràcies a ells avui podem celebrar les festes», expressa la batlessa.

Gaudir des del respecte

«Hi ha que sortir al carrer a riure i xalar. Però sempre des del respecte cap als altres i l’entorn», comenta Carol Marquès fent una crida a la ciutadania.

Juntament amb la Segona Tinenta de Batlia i regidora de Festes i Sostenibilitat, Débora Marquès, ha presentat el programa d’activitats. «Seguint la línia de cultura sostenible que estem duguent a terme des de Sant Lluís, volem traslladar aquest aspecte a les festes», explica la també caixera batlessa d’aquestes festes.

Així doncs, el Consistori tornarà a impulsar la campanya «Festes Sí, Residus No», la qual va donar molt bons resultats al 2019. Aquesta iniciativa, que reb el suport del Consell, té com a objectiu recollir envasos amb compensació econòmica per aquells que els retornen.

A més, també es farà una recollida selectiva d’envasos entre els bars i tots aquells veïns que es vulguin adherir a la causa.

Espai per al talent jove

En concordància amb «Festes Sí, Residus No», l’Escola d’Estiu organitzada al Molí de Baix va presentar ahir fosquet un mural pintat pels més petits en el qual es recorda la importància de cuidar el medi ambient també durant les festes. A la vegada, servirà per tapiar els vidres durant les festes.

D’altra banda, també destaca l’actuació musical de diumenge 28 del grup juvenil La Huella, guanyador de la darrera edició del concurs municipal «Idò Talent Show».

La resta d’activitats es poden consultar al programa, el qual està disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Lluís. També s’enviarà a través de Whatsapp a totes aquelles persones subscrites al servei d’informació de l’Ajuntament. Tot aquell qui vulgui fer-se amb el format físic, s’haurà d’atracar fins a l’Ajuntament.

Les festes de Sant Lluís ja es comencen a posar en marxa.