Menorca, protagonista al 'prime time' de La 1

Menorca està de moda. Aquest any, i com ja es du experimentant des de fa alguns enrere, l’Illa s’ha tornat a omplir de gent. L’augment de visitants ja no és nou, però sí la importància que està rebent l’Illa als mitjans nacionals.

La 1 de TVE ha estat l’última a adherir-se a la nova moda menorquina. En ple prime time, al programa «Comano al sol» del passat dimarts, l’illa va ser la protagonista, juntament amb Barbate, un poble de Cadis, d’un reportatge que va arribar a tenir 603.000 espectadors en directe.

Tradició, gastronomia i paradís

Sant Joan, els menjars típics i el medi natural de l’Illa són els eixos vertebradors del reportatge que mostra alguns dels elements més coneguts de Menorca pels forans.

Són les festes a Ciutadella, torna un esperadíssim Sant Joan i la reportera de La 1 es troba als seus esvalotats carrers. El seu primer protagonista és el caixer senyor, Borja Saura, que com molt bé diu, representa la noblesa del poble. Espera l’arribada del fabioler per poder-li donar el permís per iniciar el replec. Els carrers estan plens i, per fi, arriba d’entre una infinita multitud per començar les festes amb el tan esperat primer toc de fabiol.

La reportera, totalment admirada per l’ambient que es respira a Ciutadella, volta pels seus carrers aconseguint diversos protagonistes: el qui posa a punt alguns dels cavalls que participen en la celebració, els integrants d’una família en la qual hi quallquen quasi tots els seus membres, un caixer que explica com fan els bots, una espectadora de luxe al Palau del Comte de Torre Saura i una altra família que menja al carrer fent la prèvia són les cares que destaquen dins l’enorme multitud congregada a Ciutadella.

I dels esvalotats carrers a les cuines dels restaurants. Quan es xerra de Menorca, segons la reportera que guia els espectadors per aquesta visita per l’Illa, és inevitable mencionar la caldereta de llagosta. Crustacis acabats de pescar fan acte de presència a l’horari de prime time de La 1, igual que als plats dels clients d’un dels restaurants del port de Ciutadella. El seu amo, content per la més que exitosa temporada que està vivint a l’estiu de la normalitat, destaca una de les premisses més bàsiques i repetides els últims anys «Turistes sí, però sense explotar el paradís encara verge que és Menorca».

Macarella i la posta de sol a la Cova d’en Xoroi són els exemples d’aquesta idea que mostren a La 1. Dos indrets molt especials i visitats pels forans que, per preservar la seva essència viva durant molts anys, veuen el seu aforament controlat.

I què uneix Menorca amb Barbate? A més de ser companyes de reportatge, la mar i la vida paral·lela a ella. Barbate, a Cadis, que ja veu de l’oceà Atlàntic, també és un indret on la tradició, la naturalesa i la gastronomia conviuen amb el turisme, però d’una manera diferent a Menorca. Són espais molt diversos, però, ambdós, amb una bellesa única que és el que ha volgut mostrar amb orgull La 1 amb el seu reportatge.