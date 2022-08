José Martí Marquès, col·laborador de la Junta de Festes, organitza per sisena vegada una exposició dedicada a protocols de Sant Bartomeu. L’any passat van ser les capellanes, en una edició passada ho foren els caixers batles i aquest any els protagonistes són els fabiolers. Ubicada per primera vegada al local d’Es Cau, ben al cor del poble, comença per Joan Martí Pons, el 1900, fins a la darrera fabiolera a Ferreries, que va ser n’Andrea Bosch, el 2019. El fabioler per excel·lència d’aquesta exposició és Llorenç Moll Pons, Caldano, perquè ell va sonar durant 33 anys continuats a Sant Bartomeu. Dels 17 fabiolers registrats, amb l’experiència vital recollida dels que són vius, cinc són dones. Com anècdota, destaca que fins als anys 70 no van anar vestits com els altres cavallers. De fet, fins a mitjans del segle passat anaven amb la roba dels diumenges, i als anys 60 anaven variant. Igual que les tonades, que ara estan més protocolitzades: «Sa Colcada», «S’Aigua-ros» i «Es Ball d’es còssil».

El fabioler és un dels càrrecs amb més responsabilitat de la qualcada, obrint pas, amb el primer toc, el darrer o el moment de l’aigua-ros. Avui, Ferreries compta amb un bon planter de joves fabiolers, però no sempre ha estat així, perquè durant molts anys ho eren persones de fora, tal com explica el mateix José Martí. Sílvia Pons, besneta de Bep Camps Gomila, nascut el 1886 i sonador destacat de fabiol, alterna amb n’Andrea Bosch i en Joan Mir, que ho són un any cadascun. Toca a Joan Mir aquest any, qui ho serà per sisena vegada. Com a curiositat, destaca l’apartat dedicat als ases, que de vegades reben el nom de someretes, segurament pel fet que antigament ases somers eren els que carregaven al camp. Ho explica el fabioler actual, Joan Mir, qui ha participat, juntament amb Sílvia Pons i Andrea Bosch, en la recollida d’informació de la mostra. L’exposició està oberta fins dia 21 d’agost, de 20 a 22 hores.