Ainoa Llambías presideix per segona vegada com a caixera batlessa la Junta de Caixers de Sant Climent. La caixera batlessa i Joan Tutzó com a capellana continuen amb el bienni començat el 2019. El canvi enguany de la Junta de Caixers és la nova incorporació de la jove Clara Pons com a caixera fadrina. Altres membres de la comitiva són en Nacho Benítez com a caixer cassat i Pedro Marqués com a caixer pagès. Cristina Mata, José Melià, David Mir i Emma Benítez –filla del caixer casat– com a caixers vocals. El fabioler de Sant Climent és Lito Vinent i participarà els dos dies de festa gran. Serà l'encarregat de fer sonar el primer toc de fabiol que dona inici al replec dels 45 cavallers que participaràn aquest any a la qualcada.

Olivia Pons Sintes és la cavallera més jove que hi participa –amb 16 anys– i el més veterà és en Llorenç Gomila amb 58 anys. Segons la caixera batlessa, la participació enguany és una mica inferior respecte al 2019. També esmenta que l’accident que es va produir fa tres anys els hi ha fet revisar amb més detall les assegurances dels ajuntaments i les personals de cada propietari de cavall. La seguretat i la garantia són preocupacions compartides. La caixer batlessa, Ainoa Llambías, participa aquest any a totes les festes del municipi de Maó, representant Sant Climent. Va participar en San Gaietà com a caixera vocal en representació de Sant Climent i també hi serà en les festes de Gràcia. Porta des de 2009 participant a les festes del poble de Sant Climent com a cavallera. Joan Tutzó, el caixer capellà, porta 13 anys –des de 2006– qualcant a les festes. Clara Pons –caixer fadrina– porta 14 anys qualcant. El caixer cassat, Nacho Benítez, és un dels caixers amb més experiència en aquestes celebracions, 32 anys participant-hi, començant en 1987 a Cala en Porter i participant per primera vegada a Maó en 1988. Pedro Marqués, el caixer pagès, també du 32 anys qualcant a les festes. La segueix pel que fa a experiència damunt el cavall Cristina Mata –caixer vocal– 31 són els anys que porta participant. 30 anys són els que el caixer vocal José Melià ha participat en la qualcada. David Mir, un altre dels caixers vocals, porta des de 2010 participant en la qualcada. Emma Benítez porta cinc anys, des de 2015, gaudint de les festes a cavall. El fabioler Lito Vinent porta des de 2013 gaudint d’aquesta celebració. Tota la Junta ha sortit a Llucmaçanes i alguns participaràn a les festes de Sant Climent i a Maó. Aquest dissabte, després del primer toc de fabiol, a les 17.30 hores, començarà el replec de cavalls al carrer de Sant Jaume. Seguidament es durà a terme l’entrega de bandera, davant del local de l’Associació de Veïns de Sant Climent, per després realitzar el passacarrers pel poble. Altres participants de la qualcada són Llorenç Gomila, Adelaida Pons, Fàtima Sintes, Rafel Orfila, Joan Pons, Antoni Pons, Cristina Truyol, Guillem Pons, Victoria Garcia, Elena Pons, Fiona Pons, Dúnia Luzón, Olivia Pons, Marga Pons, Jessica Pons, Maria Carrasco, Itziar Erlanz, Sito Giménez, Lluis Orfila ‘Garro’ i Daniel Olives.