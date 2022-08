Amb trenta socis titulars i el menjar com a nexe acaba de néixer l’Associació Casa Gastronòmica de Ferreries. El seu objectiu és «mantenir el caràcter típic i els costums gastronòmics de Balears». Ho vol fer amb l’organització d’activitats per part dels mateixos socis o convidats especials.

L’associació té un punt de trobada al local de l’entitat, a la plaça Jaume II, 5 de Ferreries, en què es reuneixen els trenta socis titulars més un acompanyant. Els tràmits de constitució i registre de l’entitat ja han acabat, per la qual cosa «podem dir que l’associació està a punt per desenvolupar activitats, algunes adreçades als socis i d’altres obertes al públic en general». Poden ser xerrades sobre nutrició, sessions de tast de vins o productes locals, tallers de cuina, rebosteria, cocteleria i divulgació de receptes locals, entre altres.

Casa Gastronòmica es mostra oberta a «organitzar activitats amb altres associacions locals, com podria ser l’associació Cercle Micològic Dr. Saurina, i la cessió del local per col·laboracions amb ONG, com Mans Unides, que fa les jornades solidàries de venda de menjar». Així mateix, té interès a col·laborar amb l’Ajuntament de Ferreries i gestiona amb l’Escola d’Adults de Ferreries poder cedir el local per oferir dos cursos de cuina aquest hivern.