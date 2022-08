Els dies van passant i l’anhelada setmana de les Festes de la Mare de Déu de Gràcia a Maó és cada vegada més a prop.

És per això que l’Ajuntament maonès ha presentat el programa d’actes aquest mateix dimarts. El restabliment dels festejos tres anys després significa tornar a respirar l’ambient de sempre, una «celebració del retorn de les nostres tradicions», en paraules del batle Héctor Pons.

Fent referència a la recuperació d’elements tan identitaris de les Festes de Gràcia com «els gegants en Tomeu i na Guida als balcons, l’enramada, l’arena en terra o el renou de les banderetes», Héctor Pons ha volgut recalcar la idea que hi ha «elements senzills que no valoram prou». «Ens hem adonat aquests dos anys que les festes són més importants del que ens pensàvem. Són un element de cohesió per a tota la ciutat», assegurava el batle.

Música i cavalls, centre d’atenció

Els 12.000 exemplars del programa de festes ja estan esperant per ser repartits el més prest possible. En ell s’hi podran trobar amb tot detall els 81 actes que es duran a terme durant els pròxims dies. Entre aquests s’hi troben 57 de caràcter cultural, 15 d’àmbit esportiu i nou activitats veïnals, segons ha explicat el regidor de Festes, José Manuel García. Aquesta xifra difereix de les 121 activitats que es van programar a les darreres festes l’any 2019.

Per una altra banda, també ressalta el paper que la música adquireix a Gràcia amb 72 actuacions entre grups de música de revetla, sortides de bandes, gegants o dimonis. Entre aquests, destaca la invitació d’una colla de gegants arribada de Vilassar de Dalt, un grup folklòric procedent de Porreres i un grup de batucada d’Alaior.

Mentre que el 2019 van arribar a participar-hi fins a 142 cavallers, enguany el nombre s’ha reduït a 132. El dia 7 en sortiran 106 i el dia 8, 121. Segons Héctor Pons, aquesta disminució en el nombre de participants en la Colcada és «una tendència que es va repetint a totes les festes d’enguany, fins i tot Sant Joan».

«Es deu a factors molt diversos. En aquest espai de tres anys hi ha hagut caixers que han perdut el cavall per causes naturals, hi ha situacions personals diverses de les quals tenim constància, persones que s’han fet grans o que simplement han deixat l’activitat habitual de colcar. Tot i així tenim una vintena de caixers de primer i segon any», indicava el batle maonès.

Finalment, s’ha de remarcar el fet que tant el veterinari com el ferrer de guàrdia aniran identificats amb una armilla perquè se’ls pugui reconèixer durant la seva feina.

Més activitats gastronòmiques

La gastronomia ha esdevingut el tema de moda a gairebé totes les festes populars d’aquest estiu. Com no podia ser d’una altra forma, Maó també s’hi suma i tornarà a albergar la tradicional fira gastronòmica durant les festes entre moltes altres activitats.