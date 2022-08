Ferreries tanca avui el seu segon dia de festes, i ho fa igual com el dia anterior, amb moltes ganes de bulla, vivint al màxim cada instant. Després d'una nit ben llarga, amb el jaleo, les completes i la vetllada amb la música de Black Pearl i Rocksons, els ferreriencs es van aixecar ben prest per a presenciar l'inici del replec, el qual ha conduït la qualcada fins al Pla de l'Església, on s'ha celebrat el segon i darrer jaleo de les festes.

La festa s'ha pogut seguir en directe a través de Menorca.info i Youtube gràcies a la iniciativa de Damià Febrer. Aquesta ha estat la retransmissió. El jaleo ha començat devers les 11 hores, i s'ha allargat fins a les 14.40 hores, quan el caixer batle rebia la canya verda de mans de la batlessa, i feia els darrers bots a la plaça amb la música de la Banda Municipal. Noticias relacionadas Així ha estat el segon jaleo de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries Ferreries viu el Sant Bartomeu més esperat Más noticias relacionadas (4) A partir d'aquí, ja només quedava fer les tres voltes protocol·làries pel poble, abans d'acomiadar el caixer batle i sa capellana, per anar més tard a la Missa de Caixers. L'acte està previst sobre les 17 hores.