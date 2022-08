Ferreries va tancar aquest dimecres el seu segon dia gran de festes, i ho va fer igual com el dia anterior, amb moltes ganes de bulla, vivint al màxim cada instant. Després d’una nit ben llarga, amb el jaleo, les completes i la vetllada amb la música de Black Pearl i Rocksons, els ferreriencs es van aixecar ben prest per presenciar l’inici del replec, el qual va conduir la qualcada fins al Pla de l’Església, perquè s’hi celebrés el segon i darrer jaleo de les festes.

El jaleo va començar devers les 11 hores i es va allargar fins a les 14.40 hores. Era en aquell moment qua el caixer batle, Gabriel Janer, rebia la canya verda de mans de la batlessa, Joana Febrer, i feia els darrers bots a la plaça amb la música de la Banda Municipal.

La festa s'ha pogut seguir en directe a través de Menorca.info i Youtube gràcies a la iniciativa de Damià Febrer. Aquesta ha estat la retransmissió.

Durant les prop de quatre hores del jaleo no es van produir incidències importants. Durant la primera volta va caure un caixer, però va poder tornar a muntar sense problemes.

Cada volta, d’aproximadament una hora, es vivia intensament des de la plaça i, també, des de la balconada de l’Ajuntament. Allà, els membres de la corporació municipal ferrerienca van rebre la visita de representants d’altres localitats, com ara els batles d’Alaior i Ciutadella, José Luis Benejam i Joana Gomila, i també del Consell, amb els consellers Josep Juaneda, Bàrbara Torrent o Miquel Àngel Maria. També hi va ser el senador i regidor alaiorenc Cristóbal Marquès.

Canyes, voltes i avellanes

La volta de les canyes va començar sobre les dues del migdia, sota un sol ben intens i la gent cercant les escasses ombres que hi havia.

Els membres de la qualcada anaren entrant a la plaça d’un en un, per la Costa de ses Barreres, amb l’arena plena de gent, desitjosa de gaudir amb els darrers bots amb la música. Iaixí ho van fer, fins que arribaren els últims integrants de la comitiva, el caixer batle, Gabriel Janer; sa capellana, Josep Manguán; el caixer casat, Jaume Martí, i Consuelo Marquès, que els precedia. Ho feia, ella, en la seva darrera participació a Sant Bartomeu, després de 52 anys com a caixera, havent estat la primera dona a Menorca en sortir en unes festes patronals.

Retirats els cavalls del Pla de l’Església, la banda, amb el seu director, Josep Colom, al capdavant, va interpretar diversos passos dobles, així com també cançons populars menorquines, com ara «Un senyor damunt un ruc».

A partir d’aquí, els cavalls van iniciar tres voltes pels carrers del centre. Uns moments més pausats després de l’esclat del jaleo, i que coincideix amb l’inici de les avellanes. Un acte, aquest, que es celebra també la nit anterior, després del jaleo, però del qual no se’n fa especial difusió, ni tan sols al programa de festes.

Comiats i Missa

Completades les tres voltes, a la comitiva ja només li quedava acompanyar al caixer batle al seu domicili, a l’avinguda de Son Morera. Allà baixà del cavall, envoltat de molta gent, igual com succeí moments després davant la parròquia, quan s’acomiadà el prevere.

En aquest punt es dissolia la qualcada i els seus integrants es van retrobar al cap d’una estona a casa del caixer casat. Tots junts, amb l’acompanyament de la banda de música, es dirigiren cap a Sa Plaça, per assistir a la Missa de Caixers, a la parròquia de Sant Bartomeu.

Els darrers actes van ser la Beguda de Caixers a l’Ajuntament, amenitzada per la Banda Municipal. Allà, el caixer sobreposat, Lluís Janer, retornà el penó i el fabioler, Joan Mir, entonà el darrer toc de fabiol.

Dissolta la qualcada, a Ferreries va ser l’hora dels espectacles infantils i musicals, de grups com Eva Pons Trio, Dj Bauxa, Pèl de Gall o Ocults. El programa de festes de Ferreries es completa aquest dijous amb actes com la missa en honor als veïns desapareguts el darrer any, o el jaleo d’ases que organitza el Club Hípic de Ferreries i que es farà a partir de les 11 hores a Sa Plaça.