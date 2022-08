Hace justo un año que iniciaron su historia de amor y, desde entonces, se han hecho inseparables. También son objetivo prioritario para los paparazzi. La marquesa de Griñón Esther Doña y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz protagonizan esta semana la portada de la revista «¡Hola!» para anunciar que se casan. Es el resultado de la pedida de mano que ha tenido lugar este verano en Menorca, donde han disfrutado de unas vacaciones en compañía de amigos.

La viuda de Carlos Falcó explica que no se esperaba para nada la petición de compromiso. Se produjo días atrás en la Isla, donde Pedraz la sorprendió con una romántica carta en la que exponía sus sentimientos y le entregaba un anillo que, según cuenta en la revista, «va a juego con mis ojos». En concreto es una alianza de diamantes y zafiros azules.

En la casa del barón de Lluriach

«Al principio, me quedé en shock, fue una sorpresa totalmente inesperada y no dejaba de hacerle preguntas», relata, «él insistió y, finalmente, por supuesto, me respuesta fue sí». La pedida, según detalla en la entrevista, tuvo lugar en la casa de José María de Olivar y Ordís, barón de Lluriach y amigo personal de Esther Doña.

La revista «¡Hola!» dedica a la pareja un amplio reportaje fotográfico y, además, se deslizan los primeros detalles de un enlace matrimonial que se hará en Madrid a principios del próximo verano y que promete convertirse en uno de los eventos más importantes del año para la prensa del corazón.