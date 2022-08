Consuelo Marquès, qui va ser la primera dona en sortir en unes festes patronals a Menorca, al 1970, tenia pendent des de 2020 el seu acomiadament com a caixera. Enguany ho ha pogut fer, als seus 71 anys, lluint-se amb els bots del seu cavall a les festes del seu poble, les de Sant Bartomeu.

«M’hauria cansat més a peu», ha manifestat contenta i somrient. «Mai es pot dir d’aquesta aigua no en beuré», però, en principi, diu, aquesta haurà estat la seva darrera intervenció. «Hi ha prou joves que volen participar».

Des del 1970, Consuelo Marquès ha sortit unes 30 vegades. El 2020, per celebrar l’efemèride dels 50 anys, quan estava a punt per sortir, per fer el seu comiat a la qualcada, va venir la pandèmia. Reconeix que en aquell moment, el 2020, li feia molta més il·lusió i que ara ha tornat dalt del cavall perquè ho va deixar pendent i perquè tothom l’animava a sortir.

En la qualcada d'enguany, ha estat acompanyada d'en Mateu Pon s, el seu fill; n’Aixa i na Gibet Amengual Pons, de 18 i 17 anys, les seves netes. Elles han viscut com un fet sempre normal veure una dona caixera. I també anar dalt cavall és per elles una cosa ben natural, si tenim en compte que la seva àvia, i també el seu avi, en Joan Pons, creador amb Toni Marquès de l’escola de doma Club Escola Menorquina, o la seva mare, Estrella, filla de na Consuelo, els hi van mostrar a qualcar de ben petites.