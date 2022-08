L'Ajuntament de Sant Lluís ha informat que tancarà trams de diversos carrers cèntrics del poble aquest cap de setmana, amb motiu de les festes patronals.

El Cós quedarà tancat al trànsit des de dissabte, a les 11 del matí, fins a primera hora matinal de dimarts. Aquest divendres, a partir de les 19.30, es tancarà el carrer Sant Antoni, des de Lannion fins al Cós, i Sant Jacint, des de D’Allemand fins al Cós. Els cotxes aparcats al carrer Sant Antoni podran sortir pel carrer D’Allemand i els del carrer Sant Jacint ho podran fer pel carrer Lannion.

Des de dissabte a les 11 hores fins dilluns a les 3 de la tarda estarà prohibit estacionar a diversos trams dels carrers Pere Tudurí, Lannion, Sant Jacint, Sant Antoni i Sant Esteve. A més, no es podrà accedir al nucli urbà des de l'Avinguda de la Pau per Sant Antoni. El carrer Pere Tudurí quedarà obert al trànsit dilluns a les 8, des de D’Allemand fins a Avinguda de Sa Pau.

L'Ajuntament pren aquestes mesures en compliment del dispositiu de seguretat per a les festes elaborat per tots els departaments municipals per garantir la seguretat ciutadana, informa l'alcaldessa, Carol Marquès.