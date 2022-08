Enguany, després de dos anys en blanc esperant que arribés el moment de tornar a la normalitat, Sant Lluís torna a tenir assenyalat amb vermell l’últim cap de setmana d’agost.

El poble per fi podrà tornar a gaudir de les seves estimades festes, dels cavalls i dels cavallers. Aquest any, la qualcada serà més nombrosa que altres anys. Fins a 65 cavalls, afegint-hi el fabioler, ompliran els carrers de Sant Lluís el dissabte i el diumenge de festes.

44 dels participants han nascut a Sant Lluís. Hi ha exactament el mateix nombre de caixers i de caixeres entre els nats al poble, 22 homes i 22 dones.

D’altra banda, els altres 21 que completen la qualcada són d’altres pobles. Dins aquest grup hi destaquen els dos convidats de la batlessa. Carol Marquès ha atorgat el privilegi al conseller autonòmic Miquel Company i a una de les poques ciutadellenques que podrà qualcar en unes festes de poble, la regidora Sandra Moll.

Pel que fa a la Junta de Caixers, repeteix la que va encetar el bienni 2019-2020. Aquests van poder complir el primer any, però que van veure com la covid anul·lava les festes del 2020 i del 2021. Aquest any, amb la tornada de les festivitats, podran per fi complir l’any que els pertocava, tot i que hi ha alguns canvis per circumstàncies diverses.

Dèbora Marquès, segona tinent d’alcaldia, presidirà la qualcada com a caixera batlessa; Llorenç Sales serà el caixer capellà i representant de l’Església; Pedro Juan Pons serà el caixer casat; Laura Muñoz serà la caixera fadrina; Jesús Fedelich serà el caixer pagès; Laura Kenion, Miquel Pons i Ana Pons seran els vocals; Jesús Pinilla serà el caixer municipal i, finalment, Jordi Orell serà el fabioler.

Tot i que la Junta de Caixers podrà finalitzar el bienni, hi ha hagut alguns canvis per motius diversos. Dèbora Marquès substituirà a Naomi Toomey com a caixera batlessa; Llorenç Sales ocuparà el lloc de Joan Bosco Faner com a representant de l’Església; Laura Muñoz serà la nova caixera fadrina; Jesús Pinilla substituirà a Fernando Serrano com caixer municipal i Ana pons entra com a vocal.

De la mateixa manera que continua la Junta, els cavallers amb més i menys edat continuen sent els mateixos que el 2019, però ara amb tres anys més.

Francisco Sánchez serà el més veterà de la qualcada amb 57 anys. D’altra banda, Alba Lozano serà la caixera més jove amb 17.

Entre ells dos, 65 cavallers, lluïsers i forans, seran els encarregats que davant de l’església de Sant Lluís es torni a gaudir dels esperats jaleos de dissabte i diumenge de festes.