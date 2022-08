A Sant Lluís segueix la festa grossa

Sant Lluís està immers, per segon dia consecutiu, en la festa absoluta. Després d'un dia intens, que es va allargar fins a gairebé la mitjanit amb el jaleo, avui s'ha hagut de repetir, amb el sol pitjant de valent.

I és que a Sant Lluís són matiners. A les 8 els encarregats d'anunciar un nou dia de festes han estat els gegants, amb en Lluís, na Maria i na Tecla al capdavant, al ritme de la música pels carrers del poble.

Mitja hora més tard, el fabioler, Jordi Orell, ja estava a punt per iniciar el protocol festiu, amb el toc de tambor i fabiol al Pla de sa Creu, i iniciant el replec dels caixers i cavallers que participen a la qualcada d'aquest diumenge.

Quan han estat tots arreplegats, s'han dirigit a l'església per celebrar la missa en honor al sant, Lluís IX, rei de França i que ha estat presidida pel caixer capellà, Llorenç Sales. En el transcurs de la cerimònia s'ha repartit el tradicional aigua-ros entre els assistents.

Cap al migdia, tot era a punt per començar de nou el jaleo al Cós. Com sempre, espectacular amb els bots dels cavalls i amb la gent entregada a la festa. El jaleo, animat per la Banda de Música des Migjorn, s'ha culminat amb la volta de l'entrega de les canyes verdes.