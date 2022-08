Amb els cavalls ja fora de circulació, com és costum a les Festes de Sant Lluís, el protagonisme es trasllada a les carrosses. Quatre van recórrer l'artèria principal de la població quan començava a fosquejar amb el propòsit de posar un toc de fantasia al tram final de la festa. Les propostes van ser 'Turistes + piruetes', 'Superherois', 'Reobre Es Figueral' i 'Bon Ball Tenim'.

Una caravana on l'alegria va ser la tònica general i gràcies a la qual els més petits van viure també el seu gran moment festiu. Per donar a conèixer els seus vistosos dissenys, les carrosses van estar acompanyades per una altra de les senyes d'identitat de la població, les agrupacions de gegants. I ja se sap que on hi ha gegants i carrosses no hi pot faltar la música. I de posar ritme al tram final de la festa es van encarregar diferents formacions, entre elles una batucada.

La música també va ser la protagonista al tram final de la jornada amb l'actuació de La Huella, el grup guanyador del concurs Idò Talent Show. Un aperitiu de la mà de la nova generació d'artistes que despunta abans que prengués el relleu el grup Feeling per protagonitzar la gran revetlla al Pla de Sa Creu.







Carrosses. La tradicional desfilada va comptar ahir amb quatre muntatges temàtics, un menys dels que van participar el 2019. Les propostes es van passejar pel centre de la població just quan començava a fosquejar a Sant Lluís.