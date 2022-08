«No podem desoir les alarmes, que s’intensifiquen dia rere dia», va alertar el secretari general de l’ONU, António Guterres amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, i va instar els governs a «prioritzar urgentment l’acció climàtica». Amb aquesta frase es presenta l’onzè número de la revista «ONA», la publicació que edita l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en col·laboració amb Editorial Menorca, i que es pot adquirir gratuïtament a les seus del Consell i d’«Es Diari», ajuntaments, biblioteques i museus, entre altres punts.

Desenvolupament sostenible i reserva de biosfera són dos dels puntals sobre els quals s’articulen els articles que conformen la publicació.

El reportatge principal de la revista gira entorn de la població de catxalots mediterranis que habiten les aigües del nord de l’Illa. Gràcies a la feina de l’Associació Tursiops, s’ha pogut descobrir que aquesta zona és un santuari elegit per les femelles per donar a llum a les seves cries. El reportatge revela grans curiositats sobre els cetacis, uns animals amb cultura pròpia. És, per exemple, sorprenent, que els dofins mulars tenguin nom propi. I és que cada exemplar, durant el seu primer any de vida, crea un xiulo-firma.

La revista també ofereix un extens reportatge sobre els pol·linitzadors i, en concret, sobre la seva importància per a la integritat de la biodiversitat i l’alimentació. Sense abelles no hi ha vida. Diferencia entre abelles i vespes. Desvela quantes flors poden arribar a visitar en un minut i parla del projecte d’investigació que s’ha desenvolupat sobre pol·linitzadors a Menorca, amb la identificació de 258 espècies.

A més a més, la publicació fa una aturada a la nova planta de tractament mecànic-biològic de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà, amb una explicació pas a pas sobre com funciona per a recuperar més. També informa sobre l’ordre d’implantació del nou servei porta a porta, per barris i urbanitzacions de Maó i Es Castell.

Aquesta revista transcriu una conversa amb quatre joves d’entre 17 i 19 anys que, sens dubte, donen una lliçó en consciència i sensibilitat ambiental. Turisme, mobilitat, posidònia i energia són alguns dels temes que controlen i que no se’ls resisteixen.

També es parla de sistemes dunars, els grans defensors de les nostres costes. Les platges són el principal atractiu del turisme i la pressió sobre aquests sistemes és enorme. D’aquí la importància de conèixer el seu estat de conservació i la seva evolució.

A més, fa un passeig per la història de Sa Granja, fent una aturada al present i al seu futur. Enguany compleix un segle com a centre agrícola experimental i, a més, fa cinquanta anys que s’hi va iniciar la formació reglada.

La revista ofereix una nova ruta recomanada, aquest cop pes Grau i una selecció de fotografies antigues aportades per l’Arxiu d’Imatge i So.

En homenatge a Joan F. López Casasnovas, la publicació es tanca amb el poema «Diumenge», que s’acompanya d’una instantània de la fotògrafa Gemma Andreu. La revista s’imprimeix sota criteris ambientals sostenibles.