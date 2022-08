La popular fira d’atraccions, present a totes les festes patronals, arriba a la seva estació final. Els firaires tancaran la seva temporada amb les Festes de la Mare de Déu de Gràcia. Encara que l’Ajuntament de Maó havia anunciat al seu programa d’actes que la fira obria aquest dimarts a les 16 hores, realment no ha estat així. La fira no es posarà en marxa fins aquest divendres dia 2.

Balanç positiu

El president de l’Associació de Firaires de Balears, Javier Barranco Gil, comenta que és cert que enguany hi ha hagut «bastanta més gent» als diferents pobles. Per una altra banda, la inflació generalitzada als preus també ha afectat de ple a l’activitat de la fira: «Hi ha hagut un increment en el preu de tots aquells productes que empram, com pot ser el gasoil, la farina o l’oli per la xurreria i altres llocs de restauració», assenyala el president. D’aquesta manera, «cada any es fa més difícil arribar a Menorca», ja que la majoria de firaires venen de Barcelona o Mallorca, per la qual cosa el desplaçament en vaixell resulta ser cada vegada més car.

Des de l’any passat, l’Ajuntament de Maó ubica els firaires al Moll de Ponent del port per instal·lar les seves atraccions. Fins l’any passat se’ls cedia l’aparcament de l’Estadi Maonès. Barranco Gil considera que aquest nou espai «probablement és un dels millors de tota Espanya». «El 2021 ja hi vam ser un grup reduït i realment es va treballar molt bé. És un lloc idílic», expressa.

Aquest èxit possiblement estava vinculat a l’absència de les festes a causa de la pandèmia. Amb la tornada d’aquestes, s’ha d’esperar a veure «com reacciona la gent» i comprovar «com funciona amb el jaleo i la resta d’esdeveniments».

«Enguany som un grup considerablement més gros i esperem que la gent respongui», conclou el president.