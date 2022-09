L’arribada del setembre sempre és moguda pel que fa a la pesca recreativa i de la secció del Club Nàutic Ciutadella que dirigeix Josep Camps. Dissabte es va celebrar la primera prova del XVII Campionat de Pesca de Raors 2022, patrocinat per Ca n’Alvaro. Tot i que les previsions de la meteorologia eren desfavorables, el temps va donar treva a la flota, amb moltes ganes ja d’anar a pescar aquest preuat peix.

Poques captures i cap dels pescadors ha arribat al màxim dels 50 raors per persona i 100 per embarcació. A la primera prova s’ha situat com a favorita la barca Selarroc, capitanejada per José Corrales, tot i que encara queda per disputar la segona prova, que es durà a terme el pròxim dissabte 10 de setembre.