Totes les colles de gegants de Menorca, amb algunes de les seves figures més representatives, es van agrupar aaquests diumenge a la plaça de s’Esplanada de Maó per fer un homenatge i reconeixement a aquest patrimoni i a la funció que hi té dins la nostra tradició. Com també a les persones que hi dediquen el seu esforç per mantenir-ho i traslladar-ho a les noves generacions. Els gegants de Maó, Alaior, es Castell, Sant Lluís, Es Mercadal i els de la Colla de Llucmaçanes, amfitriona de la trobada, que ha fet ja 30 anys d’història, van formar part d’aquesta trobada.

El nou gegant fou presentat ahir. Gemma Andreu

L’acte va ser presentat per Pili Lucena, de l’Orfeó Maonès, i el baríton Lluís Sintes, amb l’assistència també del batle de Maó, Héctor Pons. I va comptar amb la Banda de Tambors i Trompetes d’Alaior, les intervencions de la xaranga Idò sí de Maó, el grup Bon Ball Tenim i els Grallers des Castell. Una lloança a aquests símbols identitaris que mantenen viva la festa i l’alegria, amb les ballades i els passacarrers, i on hi té un paper destacadíssim la música, tal com es posà de manifest.

La plantada de gegants va ajuntar a un gran grup de figures, format per Kikus i Kika, l’avi Perico i s’àvia Aguedet, Toni es Saig i Tònia de la Sala, Abu Umar i Nura i Joan i Rita, les parelles dels més veterans de Llucmaçanes. No hi van ser en Tomeu i na Guida de Maó, aqui si van saludar un cop a l’Ajuntament, però sí els mitjancers d’Alaior i els grans dels altres pobles de Menorca, als qual es va afegir en Mimo, recuperat per la Colla Queta de Maó.

Els geganters de Llucmaçanes recuperaven, per la seva part, Alfons III per aquesta ocasió. La gran sorpresa, però, va ser la presentació d’una nova figura que vol ser emblema de les nostres festes, un projecte amb el qual fa molt de temps que treballen els de Llucmaçanes: el gegant inspirat en la figura del fabioler Bartomeu Deyà, conegut amb el sobrenom familiar en Dinero. Una persona vinculada a la festa des de 1940, quan va sortir per primera vegada a Alaior, i tres anys després, a Maó, on va participar, juntament amb altres pobles, durant més de 50 anys. El moment més emotiu de l’acte d’homenatge va venir amb la sonada de fabiol de la neta de Bartomeu Deyà, Laura Guàrdia Deyà, que també ha representat durant molts anys aquest paper a la qualcada. Vestit de fabioler i amb tambor, i com un regal per a tots els fillets i filletes de Maó, la Colla de Geganters de Llucmaçanes, amb Nito Pons, Víctor Pons, Biel Morales, Dani Olives, Rosa Jurado, Paqui Arnau, Izan Pons, i gràcies a la tasca també de «cas Sabater», retorna en Mevis, es fabioler, als carrers del poble. Una feina que van destacar tant el batle de Maó com el president de l’Associació de Veïns de Llucmaçanes, Joan Venegas. Ahir, en Mevis, Bartomeu Deyà, en Dinero, va ser apadrinat pels gegants des Castell i Sant Lluís; en Jaume i na Roser, en Lluís i na Maria, respectivament.

La plantada de gegants va acabar amb una gran desfilada pels carrers de Ses Moreres, Cos de Gràcia, Sant Jordi, Costa de sa Plaça i Plaça Constitució, on tothom va gaudir d’aquesta tradició i dels sons de la música que l’acompanyaven.